Cientos de libaneses se reúnen para conmemorar cinco años de explosión Beirut que dejó 200 muertos

Personas se reúnen mientras el Líbano conmemora el quinto aniversario de la explosión en el puerto de Beirut, Líbano

Cientos de libaneses se reunieron el lunes cerca de la costa de Beirut para conmemorar los cinco años transcurridos desde la tragedia de 2020 en el puerto de Beirut, cuando murieron más de 200 personas en una de las mayores explosiones no nucleares de la historia.

Portando banderas libanesas y retratos de algunas de las víctimas, muchos de los presentes dijeron sentirse profundamente decepcionados por el hecho de que nadie haya rendido cuentas por la devastadora explosión.

"¿Puede alguien decirme por qué cinco años después seguimos aquí? Si todo el mundo está con esta causa, ¿quién está contra nosotros?", dijo William Noun, cuyo hermano Joseph, un bombero, murió en la explosión.

"Este expediente tiene que cerrarse. Han pasado cinco años y no queremos que haya un sexto", señaló Noun desde un escenario instalado cerca del puerto.

La explosión destruyó amplias zonas de Beirut, dejando a decenas de miles de personas sin hogar.

En el acto se leyeron los nombres de todos los fallecidos mientras los manifestantes permanecían de pie frente a los restos de los silos de granos de Beirut, que resultaron gravemente dañados por la explosión y continuaron deteriorándose y derrumbándose durante años.

A las 18.07 hora local, momento en que se produjo la explosión hace cinco años, los cientos de personas congregadas guardaron un minuto de silencio.

"Estoy aquí porque me parece una locura que cinco años después todavía no sepamos exactamente qué pasó", dijo Catherine Otayek, de 30 años. "Tenía esperanzas de obtener respuestas en 2020. No pensaba que seguiríamos aquí".

Aunque no perdió a nadie, esta libanesa residente en Francia dijo que se había propuesto volver a Beirut todos los años para la conmemoración, como un deber hacia sus compatriotas.

Se cree que la explosión fue provocada por un incendio en un almacén en la noche del 4 de agosto de 2020, detonando cientos de toneladas de nitrato de amonio.

Las autoridades libanesas prometieron en su momento que la investigación sobre las causas de la explosión estaría terminada en cinco días.

Pero años de interferencias políticas obstaculizaron la investigación, con funcionarios judiciales y ministros de entonces planteando continuamente recursos legales contra los jueces de instrucción, paralizando de hecho el proceso.

"Queremos una acusación preliminar que sea completa y exhaustiva", dijo Paul Naggear, cuya hija Alexandra, de tres años, murió en la explosión. "Queremos saber quién debía evacuar nuestros barrios, para que pudiéramos llegar al hospital, y para que mi hija hubiera podido sobrevivir".

Los grupos de derechos humanos han presionado para que se lleve a cabo una investigación exhaustiva que establezca toda la cadena de responsabilidades.

"La justicia que se retrasa es justicia que se niega", dijo Reina Wehbi, activista de Amnistía Internacional para Líbano. "Las familias de las personas muertas y heridas en la explosión de Beirut han esperado cinco años intolerables. No deben verse obligadas a soportar otro año de impunidad".

Con información de Reuters