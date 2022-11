Continúa el paro de trenes: grandes colas y complicaciones para usuarias y usuarios en el AMBA

La medida de fuerza regirá hasta las 24 horas, según informaron desde el gremio La Fraternidad. Podría haber negociaciones y levantarse antes.

Los servicios de Trenes Argentinos continúan paralizados desde la medianoche del lunes, por una medida de fuerza del gremio La Fraternidad en el marco de un conflicto por el reclamo del pago de un bono de $50.000 pesos a jubilados y pensionados. Si bien el Gobierno nacional dictó una medida de conciliación obligatoria por 15 días y la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el gremio de los colectiveros, lo acató, el sindicato de ferroviarios desoyó lo dispuesto y realizó un paro total del servicio, generando grandes complicaciones a usuarias y usuarios, y colas de varias cuadras en capital y Gran Buenos Aires.

"Quiero volver a invitar a (el titular del gremio, Omar) Maturano a que se acerque a nuestro ministerio; le propongo una mesa con el ministro de Transporte para debatir los temas que crea que se necesitan debatir. Le pido que acate la conciliación obligatoria y que no genere este inconveniente a los trabajadores que necesitan del tren para volver a sus hogares", sostuvo la ministra de Trabajo, Raquel Kelly Olmos, en entrevista con Radio Con Vos. Sin embargo, la Fraternidad aún no emitió un nuevo comunicado desde que ratificó el paro en su cuenta oficial de Twitter, minutos después de las 5 de la mañana: "Trenes Argentinos comunica que desde las 00.00 de hoy, martes 8 de noviembre, no circulan trenes en el Área Metropolitana (AMBA), ni regionales y de larga distancia por una medida de fuerza del gremio La Fraternidad."

El paro, planteado por la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT), que también conduce el líder de La Fraternidad, Omar Maturano, abarca además a remiseros, camioneros de Santa Fe, personal de carga y descarga y los recolectores de residuos de Córdoba. Asimismo, se sumó a la huelga la seccional Oeste del Ferrocarril Sarmiento que lidera Rubén "Pollo" Sobrero.

En diálogo con Radio La Red, el secretario de prensa de dicho gremio, Horacio Caminos, señaló que lograron resolver "favorablemente" la paritaria pero que el reclamo tiene que ver con un bono que quieren que se haga efectivo antes de fin de año. "Se lo planteamos hace un tiempo al Gobierno, surgió de una asamblea general de delegados gremiales. Luego se notificó al Gobierno, a las autoridades del Ministerio de Trabajo y las empresas. Hemos realizados campañas de publicidad anunciando nuestra medida de fuerza", aseguró.

Por su parte, desde el Ministerio de Trabajo informaron a El Destape “desde las 6 de la mañana hay inspectores labrando actas para certificar en el lugar el incumplimiento y eso habilita a generar inicialmente multas”. Las infracciones que pueden aplicarse llegan con multa del cincuenta por ciento (50%) al dos mil por ciento (2.000%) del valor mensual del Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente al momento de la constatación de la infracción, por cada trabajador afectado.

"Quedarán en la historia como quienes ponen multas a los dirigentes y los trabajadores que luchan por el bien de los jubilados. Y si la indiferencia del Gobierno a nuestros reclamos se mantienen, se profundizarán nuestras medidas de fuerza; son los compañeros delegados quienes decidirán en asambleas democráticas", advirtió Caminos.

En diálogo con FM Rock&Pop, el Secretario General de la Unión Ferroviaria, Rubén "Pollo" Sobrero explicó: "A nosotros nadie nos comunicó nada. Estuve hablando hasta última hora con los compañeros de La Fraternidad y nadie nos avisó nada". Y agregó: "Por primera vez en la historia hay un gremio que se acuerda de sus jubilados, estamos pidiendo un bono para que puedan estar un poco mejor y nada más. Todo el mundo sabía que el 8 íbamos a parar y nos tomaron en joda".

En el medio del conflicto, cientos de usuarios y usuarias tuvieron graves inconvenientes para viajar a la Ciudad de Buenos Aires o hacia distintos puntos del conurbano bonaerense durante la hora pico de la mañana. Se observaron largas filas de personas -más de lo normal- esperando para realizar transbordos en Constitución, Plaza Miserere y Retiro

En principio, la medida regirá por 24 horas salvo que las negociaciones entre el Gobierno y el gremio mencionado lleguen a buen puerto. En ese caso, existe la posibilidad de que se levante el paro pero, de momento, no hay una hora estimada. "La forma que tenemos de dignificar su educación y cultura de trabajo, es cuidando con nuestro propio esfuerzo lo que hicieron por nuestra crianza, cuidando a nuestros queridos jubilados y pensionados de todo el país", sostuvo Maturano en un comunicado.

¿Qué líneas de trenes paran?

Todas las líneas de trenes permanecerán sin actividad durante el martes 8 de noviembre. Es decir, se adhieren: Belgrano Norte, Belgrano Sur, Mitre, Roca, Sarmiento, San Martìn y Urquiza. El miércoles a partir de las 00 hs, si no hay una resolución o una apertura al diálogo previa, volverían a funcionar con normalidad.

Por su parte, cabe recordar que los subtes de la Ciudad de Buenos Aires no forman parte de esta negociación pero, previamente, se dio aviso sobre la reducción del servicio por otras medidas de fuerza (levantamiento de molinetes y paro total durante una hora).

En este caso, se verán afectadas la Línea D, E y Premetro en reclamo de la reducción de la semana laboral con el objetivo de tener dos francos. La protesta comenzará el martes, con la liberación al ingreso de pasajeros de 13 a 14 y luego, interrupción total del servicio de 14 a 15 hs en la D. Lo mismo ocurrirá con las dos restantes, pero el próximo viernes.

Por último, es importante resaltar que la negociación o la medida no influye en los colectivos. Si bien la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el gremio de los colectiveros, pertenece a la UGATT, respetarán la conciliación obligatoria impuesta por el Gobierno de la Nación.

El comunicado de UGATT