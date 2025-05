¿Hay paro de transporte el 6 de mayo? Qué pasa con los trenes, subtes y aviones

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) ratificó el paro total de colectivos para este martes 6 de mayo desde las 0 horas, luego de que fracasara el último diálogo tripartito entre el Gobierno, la UTA y las cámaras empresarias. El paro afectará a más de 15 millones de usuarios, según estimaron fuentes del gremio a El Destape.

Qué líneas adhieren al paro

Teniendo en cuenta el último paro de la UTA, en octubre pasado, estas son líneas adheridas que podrían parar el jueves 1 y viernes 2 de mayo y que no prestarán servicio en el AMBA: 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 20 - 21 -23 - 24 - 25 - 28 - 31 - 44 - 50 - 51 - 56 - 57 - 74 - 76 - 79 - 84 - 91 - 99 - 101 - 106 - 107 - 108 - 117 - 130 - 135 - 146 - 150 - 161 - 164 - 168 - 177 y 188-256 - 263 - 271 - 299 - 370 - 384 - 385 - 388 - 403 - 405 - 421 - 429 - 435 - 503- 514- 520 y 570.

Paro de colectivos: qué líneas no paran el martes 6 de mayo

El director de DOTA, Marcelo Pasciuto, empresa que maneja el 40% de las líneas que circulan en el AMBA aseguró que podrá todos los colectivos a disposición para que haya servicio de transporte aunque reconoció que sus trabajadores afiliados a UTA se plegarán al paro, aunque hay otro tanto que está afiliado a U.C.R.A. En diálogo con A24, aseguró: "La empresa está disponible". DOTA tiene a cargos las siguientes líneas:

Se trata de las líneas 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 31, 44, 50, 51, 56, 57, 74, 76, 79, 84, 91, 99, 100, 101, 106, 107, 108, 115, 117, 130, 135, 146, 150, 161, 164, 168, 177 y 188 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las 256, 263, 271, 299, 370, 384, 385, 388, 403, 405, 421, 429, 435, 440, 503, 514, 520, 540, 550, 551, 552, 553, 570, 740, de la Provincia de Buenos Aires.

En cuanto a los servicios de trenes, subtes y premetro no se verán afectados por la medida dado que sólo involucra a los trabajadores de la Unión Tranviarios Automotor quienes pidieron un salario por encima del 1.800.000 pero no llegaron a un acuerdo con las cámaras empresariales. El paro no sólo fue confirmado por gremialistas de UTA sino también por el vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor, Luciano Fusaro, quien dijo a este medio que se "cayó la negociación" porque la UTA "no aceptó ninguna de las opciones" ofrecidas. Más temprano, el secretario gremial de la UTA, Gabriel Gusso, había contado a El Destape AM 1070 que las cámaras empresariales ofrecieron 40 mil pesos en un mes, 50 mil pesos en otro y 70 mil al tercer mes. Todos pagos al estilo bonos y no remunerativos.