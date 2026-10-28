Parece un museo de París, pero queda en Buenos Aires: el museo que es uno de los más impresionantes y menos conocidos.

Hay un museo en Buenos Aires que muy pocas personas conocen y que parece sacado de París. Está ubicado a metros de la Reserva Ecológica Costanera Sur, en Puerto Madero, y sorprende desde el primer momento por su arquitectura. Es un edificio de estilo clásico con una fachada elegante, grandes ventanales y detalles que evocan las construcciones europeas de principios del siglo XX. Recuerda mucho al Museo del Louvre, de París, y tiene una entrada libre y gratuita.

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Se trata del Museo de Calcos y Escultura Comparada Ernesto de la Cárcova, un espacio dependiente de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) que permite recorrer miles de años de historia del arte sin salir de la Ciudad. Su colección reúne reproducciones de algunas de las esculturas más emblemáticas del mundo y ofrece la posibilidad de acercarse a obras que suelen encontrarse en los grandes museos de Europa.

Un recorrido por miles de años de historia del arte

El museo, inaugurado en 1928, alberga más de 500 calcos escultóricos realizados a partir de moldes de obras originales. Estas reproducciones conservan buena parte de los detalles de las piezas en las que se inspiran y permiten observar de cerca esculturas fundamentales de distintas épocas y civilizaciones. El recorrido abarca desde el arte del Antiguo Egipto y Mesopotamia hasta las culturas griega y romana, el período medieval y el Renacimiento.

También incluye representaciones de obras vinculadas con las culturas mesoamericanas y andinas, por lo que la visita propone un viaje por diferentes tradiciones artísticas y períodos históricos. Uno de sus grandes atractivos es el calco del David de Miguel Ángel, cuya escultura original se encuentra en la Galería de la Academia de Florencia, Italia. La colección también incluye reproducciones relacionadas con piezas conservadas en instituciones internacionales como el Museo del Louvre, en París, y el Museo Británico en Londres.

Qué son los calcos y por qué son importantes

Los calcos son reproducciones escultóricas que se obtienen mediante moldes tomados de las obras originales. Durante mucho tiempo, tuvieron un papel fundamental en la formación de artistas, ya que permitían estudiar la anatomía, las proporciones y los detalles de esculturas históricas sin necesidad de trasladar las piezas originales. El Museo de la Cárcova nació justamente con una fuerte vocación educativa.

Su colección fue concebida como una herramienta para acercar el patrimonio artístico internacional a estudiantes, docentes y al público interesado en el arte. Actualmente, además de su exposición, el museo mantiene su vínculo con la enseñanza, la investigación y la conservación del patrimonio, como parte de la Universidad Nacional de las Artes. En 2026, renovó su exposición permanente y su recorrido museográfico, con una propuesta que recupera la historia de la colección y su relación con la educación artística pública en la Argentina.

Dónde queda y cómo visitar el museo

El Museo de Calcos y Escultura Comparada Ernesto de la Cárcova está ubicado en avenida España 1701, en Costanera Sur, Puerto Madero, a pocos metros de la Reserva Ecológica. La entrada es gratuita y se puede visitar de martes a domingos, de 10 a 17. Está cerrado los lunes y los días feriados. Por su ubicación, es una alternativa para combinar con un paseo por la Costanera Sur o una caminata por la Reserva Ecológica.