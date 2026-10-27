Una se encuentra en pleno corazón de la Ciudad de Buenos Aires y la otra se exhibe en el Louvre de París.

No hace falta viajar a París para ver la Victoria de Samotracia, una escultura griega que data del año 190 a.C. En la Ciudad de Buenos Aires se encuentra una réplica de esta pieza emblemática de la historia del arte, que forma parte del paisaje del barrio de Retiro y que es un viaje al pasado. El original se encontró en la isla griega de Samotracia en 1863 y representa a Nike, la diosa de la victoria.

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La réplica fue inaugurada en 1929 como parte del Palacio Estrugamou. El palacio, por su parte, fue proyectado por los arquitectos franceses Eduardo Sauze y Auguste Huguier, y encargado por el vasco-francés Alejandro Estrugamou como una lujosa maison de rapport destinada a las familias de la alta sociedad porteña de la época. De allí la idea de incorporar al edificio una réplica de una de las obras más valiosas del mundo, algo que iba en sintonía con el giro que dio el arte argentino a fines del siglo XIX hacia Europa, con los ojos puestos en Francia principalmente.

En Buenos Aires hay una réplica de la Victoria de Samotracia.

En este sentido, el palacio por completo fue concebido dentro de una estética de fuerte influencia francesa, como los movimientos clasicista y barroco, buscando replicar la opacidad, la elegancia y los estándares estéticos de los grandes hôtels particuliers europeos. Entonces, como parte de esa búsqueda de distinción, el patio interior de acceso principal sobre la calle Juncal se diseñó como un patio palaciego. En ese espacio común se emplazó la reproducción de la célebre obra helenística para dotar al edificio de una atmósfera aristocrática, clásica y de refinamiento artístico europeo, algo que se volvió habitual en las grandes construcciones de la burguesía de Buenos Aires durante las primeras décadas del siglo XX.

Arquitectura del siglo XX: los palacios de Retiro

El Palacio Estrugamou no es el único palacio de Retiro de estética europea. Otro de los grandes atractivos arquitectónicos de la zona es el Palacio Paz, una de las residencias aristocráticas más imponentes y lujosas que dejó la época de oro porteña. Construido frente a la Plaza San Martín por el arquitecto francés Henri Louis Sortais para José C. Paz y su familia, tuvo su inspiración en los castillos renacentistas de París.

Otro ejemplo es el Palacio Anchorena, que es la máxima expresión de la arquitectura académica francesa de principios de siglo XX en el país. Fue diseñado por el arquitecto Alejandro Christophersen por encargo de Mercedes Castellanos de Anchorena, inspirándose fuertemente en el clasicismo francés del siglo XVIII. Finalmente, Retiro es el barrio del Palacio Pareda, ubicado sobre la tradicional calle Arroyo, construido a imagen y semejanza de los castillos del Valle del Loira.