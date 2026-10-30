Parece un bosque escondido, pero queda en pleno Palermo y tiene entrada gratis para jubilados

En medio del movimiento de la Ciudad de Buenos Aires hay un jardín que permite hacer una pausa entre árboles, flores y esculturas. Se trata del Jardín Botánico Carlos Thays, un espacio verde de siete hectáreas ubicado en Palermo que tiene entrada libre y gratuita. Es una gran opción para que jubilados y adultos mayores disfruten de un paseo al aire libre sin tener que salir de CABA ni gastar dinero.

{{{htmlAmp}}}

El jardín fue diseñado por el paisajista francés Carlos Thays y abrió sus puertas el 7 de septiembre de 1898. Desde entonces, se convirtió en uno de los espacios naturales más importantes de Buenos Aires. Actualmente, reúne alrededor de 1.580 especies vegetales, con ejemplares de distintas regiones de Argentina y del mundo.

El Jardín Carlos Thays tiene entrada gratis

En este sentido, quienes recorren el predio pueden disfrutar de cinco hectáreas dedicadas a la flora argentina y otras dos destinadas a especies de los bosques templados de los cinco continentes. También cuenta con colecciones de palmeras y cactus, senderos rodeados de vegetación, más de 30 esculturas distribuidas por el predio y un jardín de mariposas.

Además, muy pronto se podrá disfrutar de un café en la histórica casona de ladrillos ubicada en el corazón del jardín. El edificio, que fue habitado por el paisajista Carlos Thays y su familia, será puesto en valor para incorporar un espacio gastronómico abierto al público, donde los visitantes podrán hacer una pausa durante el recorrido.

Cómo llegar al Jardín Botánico Carlos Thays

El Jardín Botánico está ubicado en Avenida Santa Fe 3951, en el barrio porteño de Palermo, a pocos metros de Plaza Italia. Una de las formas más sencillas de llegar es mediante el subte, dado que la estación Plaza Italia de la línea D se encuentra a pocos pasos del ingreso. También se puede acceder en colectivo a través de las líneas que circulan por las avenidas Santa Fe y Las Heras. La entrada es libre y gratuita para jubilados y para el público en general, mientras que el jardín abre de martes a viernes de 8 a 19 y los sábados, domingos y feriados de 9:30 a 19. El último ingreso está permitido hasta las 18:30.