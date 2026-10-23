Es un oasis natural en el corazón de la Ciudad y los jubilados tienen entrada gratis: incluye un café para descansar. Foto: Historias en verde

En la Ciudad de Buenos Aires se encuentra un oasis natural ideal para descansar y rodearse de naturaleza. Se trata de la Reserva Ecológica Costanera Sur, que recientemente abrió una cafetería al paso para que quienes pasean por sus senderos puedan tomar un café en el medio y luego continuar disfrutando del recorrido. Lo mejor de todo es que la entrada es gratis, incluso para jubilados.

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La reserva se puede visitar de martes a domingos y los días feriados, entre las 8 y 18 horas. De esta manera, puede ser un gran plan para tener una mañana o tarde diferente, con fauna y flora como paisaje. Además, se trata de una zona muy accesible, ya que varias líneas de colectivos llegan a las inmediaciones, mientras que a solo nueve cuadras se encuentran las estaciones de subte de las líneas A, B y D. Para quienes tienen movilidad reducida, ese último trayecto se puede realizar en taxi.

La reserva ecológica tiene entrada gratis para jubilados.

El predio natural es el hogar de aves, mamíferos, insectos y plantas. En medio de este ecosistema, es posible realizar diferentes actividades. Algunas personas aprovechan para andar en bicicleta, mientras que otras para caminar o incluso realizar sesiones de yoga, meditar o leer un libro. Así, aún estando en el corazón de la ciudad, se puede disfrutar de un espacio que invita a bajar el ritmo y detenerse en el paisaje costero.

En lo que respecta a la nueva cafetería, está pensada para quienes recorren la reserva a pie o en bicicleta y buscan hacer una pausa durante el paseo. La carta incluye café de especialidad de origen trazable, matcha, jugos y otras bebidas frías, además de alternativas dulces y saladas para el desayuno, el almuerzo liviano o la merienda. Asimismo, entre las opciones para comer hay tostados, chipá, tostadas con palta y cookies.

Qué otro parque tiene entrada gratis para jubilados en CABA

Además de la Reserva Ecológica Costanera Sur, jubilados pueden acceder gratis a el Ecoparque. El ex zoológico porteño tiene entrada gratuita para este grupo, que puede disfrutar tanto de recorrer el predio como de tomar un café en los diferentes puestos gastronómicos que hay en el lugar. Se puede visitar de martes a domingos y feriados, entre las 11 y 18 horas.