Por qué el papa León XIV visita Luján y cuál es la historia de la Basílica

La visita del papa León XIV a la Argentina tendrá una parada de especial relevancia simbólica: Luján. La localidad bonaerense forma parte del itinerario del Pontífice junto con Buenos Aires y Córdoba, en un recorrido que combina la representación institucional, la tradición religiosa y la historia del catolicismo argentino.

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La elección no fue casual. El canciller Pablo Quirno explicó que Luján fue incluida por el significado religioso que tiene para los argentinos y por albergar la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales centros de peregrinación del país. En ese lugar está la imagen de la Virgen que, desde hace casi cuatro siglos, convoca a millones de fieles y ocupa un lugar central en la identidad religiosa nacional.

Por qué el papa León XIV eligió visitar Luján

A diferencia de Buenos Aires, que fue incluida por su condición de capital del país, y de Córdoba, elegida por la relevancia de su comunidad católica y su ubicación geográfica, Luján tiene un peso histórico y espiritual particular.

La ciudad alberga el Santuario y Basílica de Nuestra Señora de Luján, donde se venera a la patrona de la Argentina. Cada año, miles de personas llegan hasta allí para participar de peregrinaciones, cumplir promesas y expresar su devoción. Una de las manifestaciones más multitudinarias es la tradicional peregrinación juvenil, que reúne a fieles de distintas generaciones y puntos del país.

La elección de Luján, entonces, excede una parada protocolar. Representa un encuentro con uno de los símbolos más reconocidos del catolicismo argentino y con una devoción que atraviesa generaciones.

La historia de la Virgen de Luján: el milagro que dio origen a la devoción

La historia de la Virgen de Luján se remonta a 1630, cuando un estanciero portugués que vivía en la actual provincia de Santiago del Estero encargó desde Brasil dos imágenes de la Virgen María para construir una capilla en su propiedad.

Las figuras llegaron al puerto de Buenos Aires y comenzaron un largo recorrido en carreta hacia el norte. Sin embargo, cuando la caravana se detuvo a orillas del río Luján, ocurrió algo inesperado: los bueyes se negaban a continuar el viaje cada vez que intentaban trasladar uno de los cajones que contenían las imágenes.

Papa León XIV.

Según el relato que conserva la tradición religiosa, los animales volvían a avanzar cuando retiraban uno de los cajones de la carreta. Al abrirlo, encontraron una pequeña imagen de la Inmaculada Concepción. Los presentes interpretaron el episodio como una señal de que la Virgen quería permanecer en ese lugar.

La imagen quedó bajo el cuidado de la comunidad y comenzó a ser venerada en una pequeña ermita. Con el tiempo, la devoción se extendió por la región y la Virgen de Luján pasó a ser conocida también como la "Virgen Gaucha". Un personaje fundamental de aquella primera etapa fue Manuel, un hombre esclavizado que quedó a cargo del cuidado de la imagen. Su historia forma parte de la tradición del santuario.

Cómo se construyó la Basílica de Luján y cuáles son sus secretos

La actual Basílica es el resultado de un proyecto que comenzó a tomar forma en el siglo XIX. Uno de sus principales impulsores fue el sacerdote francés Jorge María Salvaire, quien, según la tradición, prometió construir un gran templo dedicado a la Virgen después de sobrevivir a una situación de cautiverio durante una expedición a Salinas Grandes, en 1875.

La piedra fundamental se colocó en 1887 y las obras comenzaron en 1890. El templo, de imponente arquitectura neogótica, fue inaugurado oficialmente el 4 de diciembre de 1910, aunque algunos trabajos continuaron hasta 1937, cuando se instaló la cruz de bronce entre sus dos torres.

La construcción también guarda detalles que conectan su arquitectura con la historia argentina. Entre ellos se destacan los vitrales que contienen los escudos de 14 provincias, la cantidad que tenía el país cuando se diseñaron. En su fachada, además, pueden observarse gárgolas que muchas veces despiertan curiosidad por sus formas, pero que cumplen una función concreta: canalizar el agua de lluvia.

La Basílica también fue escenario de acontecimientos históricos. El 4 de junio de 1982, en plena Guerra de Malvinas, Juan Pablo II celebró una misa en Luján durante su visita a la Argentina. Aquel encuentro tuvo una enorme repercusión en medio del conflicto bélico y quedó grabado en la memoria colectiva.

Más de cuatro décadas después, la llegada de León XIV vuelve a poner a Luján en el centro de la escena. Su visita representa un reconocimiento al lugar que ocupa la Virgen en la tradición católica argentina y a la historia de un santuario que, desde aquel episodio de 1630, se convirtió en uno de los principales símbolos religiosos del país.