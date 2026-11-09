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León XIV en Argentina

Las mejores fotos de la llegada del papa León XIV a Claypole para visitar el Cottolengo Don Orione

Miles de personas esperaron la llegada del sumo pontífice a la provincia de Buenos Aires con visible emoción. Así fue el recibimiento en Claypole.

09 de noviembre, 2026 | 10.52
papa León XIV en Claypole.

El papa León XIV visitó este lunes 9 de noviembre el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, una de las paradas más esperadas de su paso por la Argentina. La llegada del Pontífice a la institución reunió a fieles, religiosos y medios en un encuentro multitudinario.

En el lugar, el Papa compartió un encuentro con las personas con discapacidad que viven en la institución, con quienes trabajan allí y con la comunidad que lo esperaba. Más allá de las imágenes, su mensaje fue una de las definiciones más fuertes de su visita al país. “El progreso de una nación también se mide por cómo acoge a las personas con discapacidad”, sostuvo León XIV y agregó que los lugares como el Cottolengo “tienen mucho que decir a las sociedades”.

Dirigiéndose a los residentes, les aseguró: “Sus vidas no son un peso para la sociedad, son una bendición”. Además, el Papa destacó la tarea diaria de quienes cuidan a los residentes. La describió como un cimiento sólido para construir “la ciudad de la caridad, de la convivencia y de la paz”, y la presentó como una respuesta al individualismo, con un llamado a “salir” de él hacia un lugar “donde uno se siente amado y quiere amar a los demás”.

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