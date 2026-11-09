Dónde ver al papa León XIV en Córdoba: recorrido y lugares que visitará

La visita del papa León XIV a Córdoba será uno de los acontecimientos centrales de su paso por la Argentina. Este martes 10 de noviembre, el pontífice llegará a la provincia para celebrar una misa multitudinaria en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, recorrer las calles de la capital cordobesa y mantener un encuentro con representantes de la Iglesia local en la Catedral.

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La jornada tendrá distintas instancias abiertas para que los fieles puedan acercarse a saludarlo. Uno de los momentos más esperados será el recorrido en Papamóvil por el centro histórico, que culminará con un saludo desde el balcón del Arzobispado. La organización también dispuso pantallas para seguir las actividades y un operativo especial de transporte y tránsito para recibir a los visitantes.

Dónde ver al papa León XIV en Córdoba: los lugares y el recorrido

El primer encuentro de León XIV con los fieles cordobeses será en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), donde se encuentra la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Allí, a las 10, presidirá la Santa Misa por la Santificación del Pueblo Argentino.

El avión papal aterrizará a las 9 en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella. Después de la celebración religiosa, el pontífice realizará un recorrido en Papamóvil por el predio para saludar a los asistentes.

Luego se trasladará hacia el centro de Córdoba. El recorrido previsto comenzará en la intersección de Colón y Santa Fe, continuará por las avenidas Colón y General Paz, seguirá por Vélez Sársfield e Hipólito Yrigoyen y finalizará en el Arzobispado.

Alrededor de las 12:30, León XIV saludará a los fieles desde el balcón del edificio religioso. Quienes quieran verlo durante este tramo podrán ubicarse sobre la calzada de Hipólito Yrigoyen, en el sector habilitado entre Obispo Trejo y Plaza España, con ingreso desde esta última.

La última actividad del Papa en Córdoba será a las 15:15, cuando participe de un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción. Antes de la reunión, ingresará al templo para rezar en privado.

El encuentro tendrá lugar en la Catedral, frente a la Plaza San Martín. Los fieles podrán permanecer detrás del vallado y acceder a la plaza por calle Buenos Aires. La partida hacia Buenos Aires está prevista para las 16:55.

El cronograma completo del papa León XIV en Córdoba

Estos son los horarios y lugares confirmados para la visita del pontífice este martes 10 de noviembre:

7:30: salida en avión desde Buenos Aires con destino a Córdoba.

salida en avión desde Buenos Aires con destino a Córdoba. 9:00: llegada al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella.

llegada al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella. 10:00: Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, en el predio de FAdeA.

Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, en el predio de FAdeA. Después de la misa: recorrido en Papamóvil por el predio para saludar a los fieles.

recorrido en Papamóvil por el predio para saludar a los fieles. Alrededor de las 12:30: recorrido en Papamóvil por el centro de Córdoba y saludo desde el balcón del Arzobispado.

recorrido en Papamóvil por el centro de Córdoba y saludo desde el balcón del Arzobispado. 15:15: encuentro pastoral en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción.

encuentro pastoral en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción. 16:55: partida desde el aeropuerto de Córdoba hacia Buenos Aires.

Papa León XIV.

En paralelo, habrá pantallas en Hipólito Yrigoyen y en la Plaza San Martín para transmitir la misa de FAdeA y el recorrido del Papamóvil. De esta manera, quienes no puedan acercarse al predio de la Escuela de Aviación Militar tendrán otros puntos desde los cuales seguir parte de la visita.

Cómo llegar a la misa del Papa en Córdoba: accesos, transporte y recomendaciones

La organización recomienda planificar el traslado con anticipación, ya que se espera una importante concurrencia de fieles. La visita fue concebida como una peregrinación y el último tramo hasta el predio de FAdeA deberá realizarse a pie.

Para ingresar a la misa habrá dos accesos principales: el norte, por avenida Fuerza Aérea, y el sur, por calle La Donosa, pasando Circunvalación.

Los colectivos urbanos serán gratuitos durante el lunes 9 y el martes 10 de noviembre. Además, habrá servicios especiales hacia FAdeA. Las autoridades recomiendan evitar el uso de vehículos particulares, especialmente para quienes viven en la ciudad.

También habilitarán estacionamientos oficiales, ubicados a una distancia de entre cuatro y seis kilómetros del predio. Quienes lleguen desde otras localidades deberán contemplar ese trayecto a pie y organizar su viaje con tiempo.

El operativo de seguridad contempla más de 350 cortes de tránsito, que se aplicarán progresivamente. Desde las 12 del lunes 9 habrá restricciones en los alrededores de FAdeA y, desde las 7 del martes 10, interrumpirán la circulación en el corredor papal, que comprende sectores de avenida La Voz del Interior, Circunvalación y Colón.

La recomendación es consultar los mapas, accesos y restricciones en la página oficial El Papa en Córdoba, impulsada por el Arzobispado, el Gobierno provincial y la Municipalidad.

La organización también aconseja llevar agua, repelente, protector solar y gorro, en una mochila de hasta 15 litros. No se permitirá el ingreso con elementos de vidrio, alcohol, drones, carpas ni sombrillas.

La jornada del martes será feriado en toda la provincia de Córdoba, mientras que el lunes 9 será feriado nacional.