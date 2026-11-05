Qué pasa si trabajo en Santa Fe, pero vivo en Córdoba: qué feriado me corresponde por la visita del papa León XIV en Argentina

La visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, genera dudas entre los trabajadores que residen en una provincia, pero desarrollan sus actividades laborales en otra. Una de las principales consultas es qué feriado corresponde a quienes viven en Córdoba, pero trabajan en Santa Fe, dos jurisdicciones que tendrían un tratamiento diferente dentro del esquema anunciado.

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Según la información difundida, el Gobierno nacional estableció un cronograma especial mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 1103/2026, que habría sido publicado en el Boletín Oficial el 28 de septiembre. La medida contempla un feriado nacional para el lunes 9 de noviembre y otras jornadas de alcance territorial durante los días siguientes.

La principal diferencia radica en que el descanso se determinaría por el lugar donde el trabajador presta servicios y no por su domicilio particular. Por lo tanto, vivir en una provincia alcanzada por una jornada especial no garantizaría automáticamente el derecho a ese descanso.

Si vivo en Córdoba, pero trabajo en Santa Fe, qué feriado me corresponde

De acuerdo con el criterio territorial informado, una persona que vive en Córdoba, pero trabaja presencialmente en Santa Fe, quedaría alcanzada por el feriado nacional del lunes 9 de noviembre, pero no por la jornada especial del martes 10.

Esto se debe a que el martes 10 de noviembre estaría previsto como una jornada especial exclusivamente para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Córdoba, mientras que Santa Fe no figura entre las jurisdicciones comprendidas.

Por ejemplo, una persona que reside en la ciudad cordobesa de San Francisco, pero trabaja en Frontera, provincia de Santa Fe, tendría como referencia la normativa correspondiente al lugar donde desarrolla su actividad laboral. En consecuencia, el hecho de vivir en Córdoba no implicaría que pueda ausentarse automáticamente de su trabajo en Santa Fe durante la jornada especial del martes.

Sin embargo, la información publicada advierte que el decreto citado no resuelve expresamente todas las situaciones de trabajadores que viven y prestan servicios en jurisdicciones diferentes. Por eso, su aplicación concreta podría requerir aclaraciones oficiales.

Cómo sé si me corresponde trabajar feriados

Cuáles son los feriados de noviembre 2026 por la visita del papa León XIV

El cronograma difundido contempla tres fechas especiales con distinto alcance territorial.

El lunes 9 de noviembre fue anunciado como feriado nacional, por lo que alcanzaría a todo el territorio argentino, incluidas Córdoba y Santa Fe.

En tanto, el martes 10 de noviembre estaría destinado exclusivamente a la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Córdoba, donde se prevén actividades vinculadas con la visita del Sumo Pontífice. Finalmente, el miércoles 11 de noviembre se estableció como jornada especial para la provincia de Buenos Aires, donde León XIV tendría previsto encabezar una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

De esta manera, Santa Fe no aparece entre las provincias beneficiadas por las jornadas territoriales del 10 y 11 de noviembre.

Feriados santa fe: cómo sé si tengo que trabajar

Qué pasa si vivo en Santa Fe y trabajo en Córdoba

La situación sería diferente para quienes residen en Santa Fe, pero trabajan presencialmente en territorio cordobés. Según el criterio informado, estos trabajadores quedarían comprendidos en la jornada especial del martes 10 de noviembre, debido a que su lugar de prestación de servicios se encuentra en Córdoba.

Por ejemplo, una persona que vive en Frontera, Santa Fe, pero trabaja en San Francisco, Córdoba, tendría como referencia la disposición correspondiente a la provincia cordobesa. En este caso, el domicilio particular no sería determinante para acceder al descanso. De todos modos, la aplicación de la medida deberá ajustarse a las disposiciones oficiales y a las condiciones laborales de cada trabajador.

Qué sucede con quienes hacen home office desde Córdoba para una empresa de Santa Fe

El trabajo remoto plantea una situación particular, especialmente cuando el empleado desarrolla sus tareas desde una provincia distinta de aquella donde se encuentra su empleador. Por ejemplo, una persona que vive y trabaja desde su casa en Córdoba, pero está contratada por una empresa radicada en Santa Fe, podría tener dudas sobre si le corresponde la jornada especial del martes 10 de noviembre.

La información difundida no establece un criterio específico para estos casos. Por lo tanto, no puede afirmarse que el domicilio particular o la sede de la empresa determinen automáticamente el descanso.