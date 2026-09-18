Cuántas personas entran en Fadea, lugar de la misa del papa León XIV en Córdoba

La visita del papa León XIV a Córdoba ya genera expectativa por una de las actividades centrales de su paso por la Argentina: una misa multitudinaria en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea). El lugar, ubicado en la ciudad de Córdoba, fue elegido por su enorme extensión y por la posibilidad de recibir a una convocatoria de dimensiones extraordinarias.

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Pero ¿cuántas personas entran realmente en Fadea? La respuesta no surge simplemente de multiplicar la superficie total del predio por una cantidad de asistentes. Si bien el terreno supera las 220 hectáreas, una parte importante está ocupada por instalaciones, pistas, calles internas y sectores operativos. Además, para una misa de estas características deben contemplarse espacios de circulación, seguridad, servicios y accesos.

Fadea tiene más de 220 hectáreas: ¿qué parte queda disponible?

De acuerdo al informe de gestión de Fadea presentado en marzo de 2026, dentro del plan estratégico 2025-2030, la Fábrica Argentina de Aviones cuenta con un predio de más de 220 hectáreas, equivalentes a unos 2,2 millones de metros cuadrados.

De esa superficie, alrededor de 25 hectáreas corresponden a sectores cubiertos de la fábrica. Esto deja aproximadamente 195 hectáreas descubiertas, aunque no significa que todo ese espacio pueda ser ocupado por el público durante la celebración religiosa.

El predio cuenta con pistas, calles internas, áreas restringidas y sectores destinados a las operaciones de la fábrica. A esto se sumarán el escenario donde estará el Papa, los vallados, corredores de circulación, puestos sanitarios, áreas de seguridad y otros espacios necesarios para organizar una concentración multitudinaria.

Si se toma exclusivamente la superficie descubierta y se realiza un cálculo matemático con una densidad de tres personas por metro cuadrado, las 195 hectáreas permitirían teóricamente concentrar unas 5.850.000 personas.

La cifra, sin embargo, no representa la capacidad real de la misa. Se trata únicamente de una estimación basada en la superficie disponible y una determinada densidad de ocupación. Una concentración de tres personas por metro cuadrado supone, además, un espacio muy cargado y con movilidad limitada.

Por eso, el número de asistentes que efectivamente podrán ingresar será considerablemente menor. La capacidad de un evento masivo depende de la superficie que pueda habilitarse para el público, la distribución de los asistentes y, especialmente, de las condiciones de seguridad y evacuación.

¿Cuántas personas podrán asistir a la misa de León XIV?

La cifra que manejan las autoridades provinciales es de hasta 1,5 millones de personas. El ministro de Vinculación y Gestión Institucional de Córdoba, Miguel Siciliano, señaló que esa es la capacidad que se toma como referencia para organizar el operativo.

Según explicó el funcionario en diálogo con Hoy Día Córdoba, el predio puede albergar de manera segura y cerrada hasta esa cantidad de personas. El operativo deberá contemplar no solamente el ingreso de los fieles, sino también la circulación dentro del predio, los accesos y egresos, la seguridad, la atención sanitaria y los servicios necesarios para una jornada de esta magnitud.

Papa León XIV.

El lugar elegido, además, tiene un antecedente particular: en 1987, el papa Juan Pablo II celebró allí una misa multitudinaria durante su visita a Córdoba. Casi 40 años después, Fadea vuelve a quedar en el centro de una convocatoria papal de grandes dimensiones.

Así, mientras la superficie total de Fadea permite imaginar cifras millonarias, el número que deberá guiar la organización del evento es otro: hasta 1,5 millones de personas, de acuerdo con la referencia utilizada por las autoridades provinciales.