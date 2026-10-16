¿El papa León XIV viene a la Argentina? Qué dijo el Vaticano y de qué depende

El papa León XIV fue operado por un nódulo maligno y, si bien la operación tuvo éxito, se mantienen las dudas sobre su gira por Latinoamérica. Algunos especialistas advirtieron las complicaciones que podría traer un viaje en avión después de una intervención quirúrgica pulmonar, pero hasta el momento el Vaticano mantiene la visita a la Argentina en agenda.

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Qué dijo el Vaticano sobre la gira del papa León XIV por Latinoamérica

El Sumo Pontífice tiene previsto visitar Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, es decir, casi un mes después de la intervención. El director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, confirmó el “deseo” del Papa de mantener su viaje a Latinoamérica.

“Hemos escuchado las palabras del Papa sobre el viaje, por lo tanto su intención, su deseo y también el hecho de ir”, apuntó Bruni en declaraciones a la prensa, según consignó EWTN News.

El Papa León XIV celebró la Santa Misa en el hospital Gemelli donde realiza el posoperatorio

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Marcelo Colombo, no descartó que haya cambios sobre la gira del Papa en el país porque "es una visita muy densa". El monseñor aclaró que todavía la Santa Sede no canceló el viaje, pero que es la organización la que "toma la decisión".

"El día después del anuncio del papa hablé con el sustituto de la Secretaría del Estado y con el jefe de la visita papal y ambos me dijeron que habían escuchado que todo seguía normal. Que sigue vigente", explicó Colombo en declaraciones a Clarín.

Por ahora, León XIV se encuentra realizando el posoperatorio en el Policlínico Gemelli de Roma y el Vaticano no comunicó ningún cambio sobre la internación de una semana que ya estaba prevista por el tipo de operación. Desde allí, incluso, ya comenzó a tener reuniones de su agenda habitual y hasta celebró la Santa Misa en la sala habilitada en la décima planta del hospital.

¿Qué pasa con los feriados si el papa León XIV no viene a Argentina?

En caso de que finalmente el Sumo Pontífice no pueda realizar su gira por Latinoamérica, los feriados argentinos quedarían vigentes hasta que el Gobierno nacional anuncie lo contrario, ya que no se caerán automáticamente. Sin embargo, al declarar de "interés general" la visita de Papa, lo más probable es que la gestión de Javier Milei decida eliminar los asuetos. Para hacerlo, debería lanzar una modificación oficial que dé marcha atrás a la medida ya anunciada.