¿El papa León XIV puede viajar en avión después de la operación de pulmón? Qué dicen los médicos

El papa León XIV se sometió a una operación pulmonar y crecen las dudas sobre si realizará la gira por Latinoamérica. Algunos especialistas advierten que volar tras la intervención quirúrgica no sería recomendable.

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El sumo pontífice fue operado el pasado martes 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma. Los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho en una cirugía videoasistida y se confirmó un adenocarcinoma pulmonar que había sido detectado durante un control de rutina.

¿Qué dicen los especialistas sobre la posibilidad de que el Papa León XIV viaje en avión?

El médico, doctor en Medicina y diplomado en Bioestadística, Carlos J. Regazzoni explicó que, si bien la cirugía pulmonar del Papa habría evolucionado favorablemente, "volar pocas semanas después de una intervención que abrió la pleura (membrana que recubre los pulmones) exige prudencia".

"Sintéticamente, la menor presión en cabina puede expandir aire pleural residual y potencialmente agravar un neumotórax. De hecho no se recomienda volar por un mes, cuando menos", advirtió.

En ese sentido, el experto recordó que British Thoracic Society recomienda esperar al menos cuatro semanas para viajar en avión y insistió: "En cabina, la presión de aire baja y los gases residuales en el espacio pleural aumentan de volumen".

Qué se sabe hasta hora de la visita del Papa a la Argentina: qué dijo el Vaticano

El papa León XIV, de 71 años, fue operado con “éxito” y no surgieron complicaciones durante la intervención quirúrgica, según informó el Vaticano.

De acuerdo a lo previsto, el Papa continúa su recuperación en el hospital romano. "La radiografía de tórax ha mostrado una buena recuperación del pulmón operado. Ha realizado sus actividades diarias de forma autónoma. La sesión de fisioterapia ha incluido ejercicios motores completos", informaron desde el Vaticano el jueves y señalaron que la evolución posoperatoria transcurre con normalidad.

Incluso, como parte de la reanudación de la actividad laboral, el sumo pontífice se reunió por la tarde con el sustituto para Asuntos Generales, monseñor Paolo Rudelli. Por ahora, desde el Vaticano no se refieren a su gira por Latinoamérica.