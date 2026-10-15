Conmoción por lo reveló Feinmann sobre la salud de León XIV: "Hablaron de..."

La salud del papa León XIV es un tema que mantiene en vilo al mundo católico, luego de que se diera a conocer que le fue extirpado un tumor maligno del pulmón. Si bien la operación fue un éxito, mucho se habla respecto a los procesos médicos a los que deberá someterse y si su recuperación será fructífera. En este lado del globo tiene un especial impacto, ya que pone en jaque su visita a Sudamérica.

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Fueron muchos los medios de comunicación que destinaron largas horas a cubrir este suceso y teorizar respecto a lo que ocurrirá con él. Dentro de ese grupo está el programa que Eduardo Feinmann conduce en A24, donde se refirieron tanto al estado actual del santo padre como a lo que podría ocurrir con su viaje a la Argentina.

El viaje del papa León XIV a Sudamérica está en duda.

¿Qué dijo Feinmann sobre el papa?

En determinado pasaje de su ciclo, el reconocido periodista sostuvo: "Hay cosas que a mí me hacen ruido, esta película de los comunicados ya la vimos con Francisco. Le sacaron un cacho de pulmón... ¿y ya se levantó, pidió comida y fue a misa?". En ese sentido, reveló: "Mi amigo en El Vaticano me cuenta que no hay que creerle a Matteo Bruno (director de prensa que tiene la Santa Sede), nombrado por Francisco, para que dijera lo que él caprichosamente quería que se diga. No es periodista y no sabe dar información".

"En estos casos uno entiende que hay que decir que está todo perfecto, porque sino se empieza a hablar de que este pontificado puede ser corto; en algún lugar del Gemelli hablaron de quimioterapia", disparó, sumando otra información: "A esta hora hay más dudas que certezas sobre el viaje del papa a Uruguay, Argentina y Perú. Por lo que me contaron, todavía no se quiere decir que se cancela, porque esto aumentaría los rumores de una posible gravedad de su salud, que por ahora no se ve, aunque sabemos que es un cáncer".