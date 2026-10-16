La emotiva y graciosa charla entre el papa León XIV y su hermano sobre el cáncer: "Estamos en manos de Dios"

La preocupación por la salud se mezcló con el humor y el optimismo en una emotiva charla entre el papa León XIV y su hermano, John Prevost, quien habló sobre cómo ambos afrontan sus enfermedades. “Creo que mi actitud positiva y la suya han sido fundamentales para mantenerme con vida, aquí en la Tierra y relativamente sano”, expresó John, convencido de que esa misma fortaleza ayudará al pontífice. Incluso le propuso viajar a Tampa, Estados Unidos, para recibir tratamiento en el hospital de esa ciudad, al que elogió por su atención oncológica. La ocurrencia desató risas entre los hermanos, que también bromearon sobre las opciones de atención médica disponibles en Roma.

{{{htmlAmp}}}

Más allá de las bromas, Prevost destacó el papel de la fe y la oración para atravesar los momentos difíciles. “Por experiencia propia, no tengo duda de que el poder de la oración también es muy importante”, sostuvo. El hermano del Papa aseguró, además, que confía en la información que recibió sobre su estado de salud y que no encuentra motivos para dudar de los reportes conocidos hasta el momento, aunque espera poder conversar directamente con él después de la cirugía. Con serenidad frente a la incertidumbre, afirmó que el pontífice está preparado para afrontar lo que venga y dispuesto a enfrentar cualquier eventualidad.

La foto del papa León XIV

El papa León XIV celebró este viernes una misa en el Hospital Policlínico Gemelli de Roma, donde permanece internado tras una cirugía pulmonar. La ceremonia llegó luego de que el Vaticano informara una “mejora constante” en su estado general de salud, respaldada por nuevos análisis de sangre y una radiografía de tórax. Según el parte médico, el pontífice, de 71 años, evoluciona favorablemente en el cuarto día de hospitalización.

El informe oficial también señaló que León XIV continúa con las sesiones de fisioterapia respiratoria y realiza sus actividades cotidianas de manera completamente independiente, mientras se recupera de la operación del martes. Durante la intervención, los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho, luego de que le diagnosticaran un adenocarcinoma pulmonar, el tipo más frecuente de cáncer de pulmón. El Vaticano difundió las primeras imágenes del Papa después de la cirugía, en las que se lo ve celebrando misa y de pie sin ayuda.

En tanto, el Vaticano anunció que el Sumo Pontífice realizará su primera aparición pública desde que fue hospitalizado este domingo, cuando encabezará la tradicional oración del Ángelus. Por el momento, no se confirmó una fecha para su alta médica. “No hemos recibido ninguna comunicación de los médicos sobre su alta, aparte de lo que se nos indicó desde el principio acerca de un plazo de una semana”, explicó un portavoz de la Santa Sede. Pese a la internación, continúan los preparativos para la gira que León XIV tiene prevista por Sudamérica entre el 6 y el 17 de noviembre.