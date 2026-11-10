Por qué el papa León XIV eligió Córdoba para su visita a la Argentina

La visita del papa León XIV a la Argentina tendrá tres destinos: Buenos Aires, Córdoba y Luján. La elección de las ciudades no fue casual y respondió a una combinación de criterios religiosos, pastorales y geográficos que fueron evaluados entre la Santa Sede, las autoridades eclesiásticas argentinas y el Gobierno nacional.

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En ese esquema, Córdoba ocupará un lugar central. Además de contar con una fuerte tradición católica, su ubicación en el centro del país la convierte en un punto de encuentro estratégico para facilitar la llegada de fieles de distintas provincias. Así lo explicó el canciller Pablo Quirno al detallar cómo se definió el itinerario del primer viaje de León XIV a Sudamérica.

Por qué León XIV eligió Córdoba para visitar la Argentina

El canciller Pablo Quirno explicó que la selección de los destinos se realizó de manera conjunta entre el Vaticano, las autoridades eclesiásticas argentinas y el Gobierno nacional. Según precisó, la decisión no estuvo vinculada con restricciones de seguridad, sino con la relevancia religiosa de cada lugar.

En el caso de Córdoba, el funcionario destacó especialmente la incidencia de su comunidad católica y su posición geográfica. La provincia mediterránea ocupa un lugar central en el territorio argentino y permite que personas provenientes de diferentes regiones puedan acercarse a participar de las actividades papales.

La explicación oficial apunta, por lo tanto, a dos factores: la importancia de la Iglesia católica cordobesa y la posibilidad de ampliar la convocatoria más allá del área metropolitana de Buenos Aires.

Buenos Aires y Luján, los otros destinos de la gira papal

La elección de las otras dos paradas también responde a motivos específicos. Buenos Aires integra el recorrido por su condición de capital nacional, un destino habitual en las visitas internacionales de los pontífices.

Luján, en tanto, tiene un significado especial para la identidad religiosa argentina. Allí se encuentra la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales centros de peregrinación del país y sede de una de las devociones marianas más importantes para los católicos argentinos.

Papa León XIV.

De esta manera, el itinerario combina la representación institucional de la capital, la centralidad religiosa de Luján y el peso pastoral y territorial de Córdoba.

Cuándo visitará Córdoba el papa León XIV y qué actividades realizará

La visita apostólica de León XIV a la Argentina se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, como parte de una gira sudamericana que también incluirá Uruguay y Perú.

De acuerdo con el programa oficial, el Pontífice viajará hoy a Córdoba, donde celebrará una misa en la Escuela de Aviación Militar y mantendrá un encuentro con religiosos, religiosas y seminaristas en la Catedral de Córdoba.

Se trata de un acontecimiento histórico para la provincia: será la primera visita de un Papa a Córdoba desde el paso de Juan Pablo II en 1987.

La llegada de León XIV también tendrá una dimensión simbólica para la Iglesia argentina. Será una oportunidad para reunir a fieles de distintos puntos del país en torno a una visita que excede el carácter protocolar y se presenta, fundamentalmente, como un encuentro pastoral con la comunidad católica.