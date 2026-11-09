Los 8 lugares que visitó el Papa en Buenos Aires y su significado: uno por uno, cuáles son

La visita del papa León XIV a la Argentina dejó una agenda que combinó gestos políticos, homenajes históricos, encuentros religiosos y actividades de fuerte contenido social. Durante el domingo 8 y el lunes 9 de noviembre, el Pontífice pasó por distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia, en un recorrido que permitió leer mucho más que una sucesión de compromisos protocolares.

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Desde la recepción oficial encabezada por Javier Milei hasta el encuentro con personas con discapacidad en Claypole, pasando por una misa multitudinaria en Palermo y reuniones con representantes del mundo del trabajo y de distintas confesiones religiosas, cada parada tuvo un significado particular. Estos son los ocho lugares que marcaron su recorrido y la historia que hay detrás de cada uno.

Del poder político a los símbolos de la historia argentina

1. Casa Rosada: el encuentro institucional con Javier Milei

León XVI fue recibido por el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, sede del Poder Ejecutivo Nacional. El encuentro oficial representó el primer contacto institucional entre el mandatario argentino y el Pontífice durante la visita apostólica.

El edificio, ubicado frente a Plaza de Mayo, concentra buena parte de la historia política del país. Fue construido sobre el predio del antiguo Fuerte de Buenos Aires y funcionó como sede de las autoridades desde el período colonial. Su configuración actual surgió de la unión de dos edificios durante la presidencia de Julio Argentino Roca.

El encuentro tuvo, una dimensión política y diplomática: fue el escenario del diálogo entre el jefe de Estado argentino y el líder de la Iglesia católica, en un contexto de relaciones entre el Gobierno y el Vaticano.

2. Plaza San Martín: un homenaje al Libertador

La Plaza San Martín, en el barrio porteño de Retiro, fue otro de los primeros escenarios de la agenda papal. Allí, León XIV rindió homenaje al general José de San Martín y a los Ejércitos de la Independencia.

El espacio tiene un peso histórico central: durante las invasiones inglesas de 1807 fue escenario de enfrentamientos y, en 1812, San Martín instaló en ese lugar los cuarteles del Regimiento de Granaderos a Caballo. El monumento ecuestre dedicado al Libertador, inaugurado en 1862, fue el primero de su tipo en la Argentina.

La elección del lugar vinculó la visita papal con uno de los símbolos fundacionales de la independencia sudamericana y con la memoria de quien lideró las campañas libertadoras de Argentina, Chile y Perú.

3. Pequeño Cottolengo Don Orione: el encuentro con las personas más vulnerables

En Claypole, partido de Almirante Brown, León XIV visitó el Pequeño Cottolengo Don Orione, una institución dedicada a la atención integral de personas con discapacidad. Allí se encontró con los trabajadores y las personas asistidas por la organización.

Fundado en 1935 por San Luis Orione, el establecimiento forma parte de la Pequeña Obra de la Divina Providencia y tiene como pilares la fe, la caridad y el acompañamiento de quienes necesitan mayores apoyos.

La parada tuvo un fuerte contenido pastoral y social. La presencia del Papa en una institución de estas características puso en primer plano la inclusión, el cuidado y la dignidad de las personas con discapacidad, valores centrales de la tradición de la obra de Don Orione.

4. Monumento de los Españoles: la misa multitudinaria en Palermo

El Monumento a la Carta Magna y las Cuatro Regiones Argentinas, popularmente conocido como Monumento de los Españoles, fue el escenario de una de las actividades más convocantes de la visita: la misa que León XIV celebró ante miles de fieles.

Ubicado en la intersección de las avenidas Del Libertador y Sarmiento, el monumento fue una donación de la colectividad española a la Argentina con motivo del centenario de la Revolución de Mayo de 1810. Su figura central representa a la República y el conjunto escultórico incluye alegorías de las cuatro regiones del país: los Andes, el Plata, la Pampa y el Chaco.

La elección de este espacio permitió desarrollar una celebración religiosa multitudinaria en un punto emblemático de la ciudad, asociado también a la historia de la inmigración y a los vínculos entre Argentina y España.

5. Universidad Católica Argentina: el diálogo con el mundo del trabajo

En Puerto Madero, León XIV participó de un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA). La actividad reunió a referentes de distintos sectores y puso en agenda las relaciones laborales, la dignidad del trabajador y los desafíos sociales y económicos.

La UCA fue fundada en 1958 y su campus de Puerto Madero funciona en antiguos depósitos portuarios recuperados, construidos a comienzos del siglo XX. La transformación de esos edificios en un espacio universitario también refleja los cambios urbanos y sociales de una de las zonas más emblemáticas de Buenos Aires.

El encuentro tuvo una dimensión que excedió lo académico: permitió abordar la relación entre la Iglesia, los trabajadores, los empresarios y las organizaciones sociales, en línea con la tradición de la doctrina social católica.

6. Palacio San Martín: el diálogo entre las distintas religiones

El Palacio San Martín, sede ceremonial de la Cancillería argentina, recibió al Papa para un encuentro con líderes de comunidades cristianas y representantes de distintas tradiciones religiosas.

El edificio, conocido originalmente como Palacio Anchorena, fue construido entre 1905 y 1909 por encargo de Mercedes Castellanos de Anchorena. En 1936 pasó a manos del Estado nacional y se convirtió en uno de los espacios institucionales más importantes de la diplomacia argentina.

La actividad tuvo un significado ecuménico e interreligioso: promovió el diálogo entre distintas confesiones en un país cuya historia está atravesada por la diversidad cultural y religiosa. También reforzó el papel de la diplomacia como ámbito de encuentro y convivencia.

7. Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad: la oración junto al Episcopado

La Catedral Metropolitana fue otro de los puntos centrales de la agenda. Allí, León XIV celebró las vísperas junto a los obispos argentinos y los equipos sinodales, en una ceremonia litúrgica que reunió a las principales autoridades de la Iglesia local.

Ubicada frente a Plaza de Mayo, la Catedral es la principal sede de la Iglesia católica en el país. Su construcción atravesó distintas etapas desde la fundación de Buenos Aires y el edificio actual es el sexto templo levantado en ese solar.

Además de su importancia religiosa, el lugar conserva el mausoleo del general José de San Martín, cuyos restos fueron trasladados allí en 1880. La Catedral representa así un punto de encuentro entre la historia política, militar y religiosa de la Argentina.

8. Arzobispado de Buenos Aires: el cierre de la jornada con los obispos

La última parada de este tramo de la visita fue el Arzobispado de Buenos Aires, donde León XIV compartió una cena con los obispos argentinos.

La institución tiene una larga historia: la diócesis de Buenos Aires fue erigida en 1620 y elevada a arquidiócesis en el siglo XIX. Su sede es uno de los centros de referencia de la organización eclesiástica nacional y está estrechamente vinculada con la historia de la Iglesia argentina.

El encuentro permitió cerrar la jornada en un ámbito de carácter pastoral e institucional, junto a los representantes del Episcopado. Fue también una instancia de cercanía con la Iglesia local, después de un día marcado por actividades sociales, religiosas y diplomáticas.