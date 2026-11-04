Cortes de calle en Córdoba por la visita del papa León XIV: los horarios y todo lo que hay que saber

La ciudad de Córdoba se prepara para recibir al papa León XIV con un importante operativo de seguridad y tránsito que modificará la circulación durante el lunes 9 y el martes 10 de noviembre. Las restricciones alcanzarán avenidas principales, accesos a la ciudad y sectores del casco céntrico, por lo que las autoridades recomendaron anticipar los traslados y evitar las zonas afectadas.

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Uno de los puntos más comprometidos será avenida Colón, que permanecerá cerrada durante varias horas, junto con el perímetro céntrico denominado "zona cero" y los alrededores del predio de FAdeA, donde se realizará la misa central. El operativo contempla cortes progresivos, circulación exclusiva para vehículos autorizados y corredores destinados al desplazamiento de los fieles.

Cortes de tránsito en Córdoba: todos los horarios y las zonas afectadas

Las restricciones empezarán el lunes 9 de noviembre al mediodía y se extenderán hasta el martes, cuando el pontífice complete las actividades previstas y abandone la ciudad. A las 18, las restricciones alcanzarán la autopista Córdoba-Carlos Paz, a la altura de la ruta provincial C-45, y la avenida Circunvalación, entre avenida Armada Argentina y el acceso a barrio Villa Unión.

Por esos sectores solamente podrán circular vehículos que se dirijan a los estacionamientos oficiales y colectivos que transporten fieles hasta la misa.

También quedará restringida la circulación vehicular en los alrededores del predio, con acceso exclusivamente peatonal. La medida comprenderá sectores de los barrios Villa Unión, Villa Adela y la zona oeste de La Donosa. La avenida Francisco de Arteaga también tendrá un corte total.

Las avenidas Fuerza Aérea, San Antonio, La Donosa y las colectoras de Circunvalación permanecerán habilitadas como principales accesos peatonales. En avenida San Antonio, entre Circunvalación y Río Negro, las restricciones dependerán de la fluidez del tránsito. Las puertas de FAdeA abrirán a las 18.

Desde las 20 se sumarán los cortes sobre avenida Colón, desde Circunvalación hasta avenida General Paz. Solamente estarán habilitados algunos cruces transversales, con excepción del tramo comprendido entre Marcelo T. de Alvear y General Paz.

A la misma hora se cerrará al tránsito vehicular el casco céntrico, dentro del perímetro delimitado por Pueyrredón, bulevar Chacabuco, Sarmiento y Marcelo T. de Alvear, además del sector de Plaza España.

Las calles Colón, Vélez Sársfield y otras arterias del centro incluidas en el recorrido papal quedarán cortadas y valladas. Además, no estará permitido estacionar vehículos en esos sectores.

Papa León XIV.

Desde el martes 10 de noviembre, desde las 7, comenzará a regir el corte total del denominado corredor papal, que comprende las avenidas La Voz del Interior, Circunvalación y Colón. Por allí solamente podrán circular vehículos oficiales y de emergencia.

Si bien el desplazamiento peatonal estará permitido, se espera una importante concentración de fieles que aguardarán el paso del pontífice.

Por otra parte, el corte de avenida Colón entre El Tropezón y el Centro, anunciado para las 23 del lunes, se extenderá hasta las 7 del martes. Durante ese período no podrán circular vehículos por la avenida, aunque se mantendrán habilitadas las vías alternativas y los cruces transversales.

¿Cuál será el recorrido del papa León XIV en Córdoba?

El martes, León XIV llegará desde el aeropuerto hasta el predio de FAdeA en un vehículo cerrado. El trayecto se realizará por avenida La Voz del Interior y Circunvalación.

Después de la misa central, el pontífice se trasladará por Circunvalación y avenida Colón hasta la esquina de Colón y Santa Fe. Allí subirá al papamóvil para comenzar el recorrido público por el centro de la ciudad.

El itinerario continuará por avenida Colón, avenida General Paz, Vélez Sársfield e Hipólito Yrigoyen, hasta llegar al Arzobispado. Luego, se trasladará desde allí por Yrigoyen, Vélez Sársfield y 27 de Abril hasta la Catedral.

Durante la tarde, el regreso al aeropuerto está previsto por 27 de Abril, General Paz, Colón, Circunvalación y La Voz del Interior.

Ante el despliegue del operativo, las autoridades recomendaron a los vecinos consultar los horarios de las restricciones y organizar sus desplazamientos con anticipación, especialmente quienes deban atravesar el centro o circular por los accesos occidentales de Córdoba.