Cómo llegar a FADEA para la misa del papa León XIV: accesos y cortes en Córdoba

La visita del papa León XIV a Córdoba tendrá uno de sus momentos centrales este martes 10 de noviembre, cuando el pontífice encabece una misa multitudinaria en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, ubicada en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA). Ante la expectativa por la llegada de miles de fieles, las autoridades provinciales y municipales prepararon un operativo especial de transporte, estacionamiento y circulación.

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El dispositivo contempla más de 350 cortes de tránsito que comenzarán a aplicarse desde el lunes 9 y afectarán los principales accesos a la zona de FAdeA. Si bien habrá sectores habilitados para el ingreso peatonal, los vehículos particulares tendrán restricciones y los últimos kilómetros deberán completarse caminando. Además, los colectivos urbanos serán gratuitos durante ambas jornadas y habrá servicios especiales para trasladar a los peregrinos.

Cómo llegar a FAdeA para la misa del papa León XIV: cuáles son los accesos

La celebración religiosa tendrá lugar en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, ubicada en avenida Fuerza Aérea Argentina 5505. Para llegar al predio, la organización dispuso dos ingresos peatonales principales:

Acceso norte: por avenida Fuerza Aérea Argentina y Circunvalación.

por avenida Fuerza Aérea Argentina y Circunvalación. Acceso sur: por avenida La Donosa y Circunvalación.

También permanecerán habilitadas para los peatones otras vías de acceso, como las avenidas San Antonio y las colectoras de Circunvalación.

Quienes lleguen desde otras provincias deberán prestar atención a los corredores de ingreso. Los vehículos provenientes de La Rioja y San Luis podrán utilizar la autopista Córdoba-Carlos Paz, mientras que quienes viajen desde Catamarca, Santiago del Estero y Santa Fe tendrán como alternativa el anillo externo de Circunvalación, por el norte.

Los visitantes que lleguen desde Buenos Aires, La Pampa y otras localidades del sur podrán ingresar por el anillo interno de Circunvalación, con desvíos hacia los estacionamientos habilitados.

La recomendación oficial es planificar el viaje con anticipación y seguir las indicaciones del personal de tránsito, ya que los accesos estarán sujetos a controles y restricciones especiales.

Colectivos gratuitos y estacionamientos: cómo será el operativo de transporte

Una de las principales alternativas para llegar a la misa será el transporte público. Los colectivos urbanos serán gratuitos el lunes 9 y el martes 10 de noviembre, con servicios especiales y frecuencias reforzadas hacia FAdeA.

Para los residentes de Córdoba se establecieron dos puntos principales de salida:

Zona norte: desde la Estación Rodríguez del Busto, en Manuel Cardeñosa esquina Rodríguez del Busto. Los servicios funcionarán desde el lunes a las 17 hasta el martes a las 5:30. El descenso será en avenida Circunvalación y Santa Ana, a unos 40 minutos a pie del predio.

desde la Estación Rodríguez del Busto, en Manuel Cardeñosa esquina Rodríguez del Busto. Los servicios funcionarán desde el lunes a las 17 hasta el martes a las 5:30. El descenso será en avenida Circunvalación y Santa Ana, a unos 40 minutos a pie del predio. Zona sur: desde avenida Nores Martínez y Concepción Arenal. Los servicios funcionarán en el mismo horario y llegarán hasta San Antonio y avenida Agustín Roque Arias, a unos 15 minutos caminando de FAdeA.

También habrá taxis y remises desde esos mismos puntos, con una tarifa fija informada de $10.000 por viaje hasta los lugares de descenso habilitados.

Papa León XIV.

Para quienes necesiten trasladarse en vehículo particular, se dispusieron ocho espacios de estacionamiento. Seis estarán distribuidos en las inmediaciones de FAdeA:

Zona norte: Autocity, Polideportivo Villa Unión y Variante Pueyrredón y barrio Aeronáutico.

Zona sur: barrio Sachi, calle Impira y barrio Smata.

También habrá estacionamiento gratuito en el estadio Mario Alberto Kempes y espacios sobre la autopista Córdoba-Carlos Paz, entre el peaje y Circunvalación.

Los estacionamientos cercanos al predio estarán ubicados a una distancia de entre cuatro y seis kilómetros, por lo que el último tramo deberá realizarse a pie. Los espacios se ocuparán por orden de llegada y dejarán de recibir vehículos una vez que completen su capacidad.

Para quienes lleguen en micros de larga distancia o minibuses, habilitarán sectores de estacionamiento sobre Circunvalación, entre la pasarela de Villa Unión y avenida Armada Argentina.

Cuándo comienzan los cortes de tránsito en Córdoba por la visita del Papa

El operativo vial se desarrollará en tres etapas y afectará tanto los alrededores de FAdeA como el centro de Córdoba y el corredor por donde se desplazará León XIV.

Lunes 9 de noviembre, desde las 12: comenzarán los cortes en los accesos a FAdeA. Se restringirá la circulación en la autopista Córdoba-Carlos Paz, a la altura de la ruta provincial C-45, y en Circunvalación, entre avenida Armada Argentina y el acceso a barrio Villa Unión. Solo podrán ingresar vehículos dirigidos a los estacionamientos oficiales y micros autorizados.

comenzarán los cortes en los accesos a FAdeA. Se restringirá la circulación en la autopista Córdoba-Carlos Paz, a la altura de la ruta provincial C-45, y en Circunvalación, entre avenida Armada Argentina y el acceso a barrio Villa Unión. Solo podrán ingresar vehículos dirigidos a los estacionamientos oficiales y micros autorizados. Lunes 9, desde las 20: se cerrará al tránsito vehicular la avenida Colón, desde Circunvalación hasta avenida General Paz, y el casco céntrico. También habrá restricciones en la zona de Plaza España y en las calles por donde circulará el Papamóvil.

se cerrará al tránsito vehicular la avenida Colón, desde Circunvalación hasta avenida General Paz, y el casco céntrico. También habrá restricciones en la zona de Plaza España y en las calles por donde circulará el Papamóvil. Martes 10, desde las 7: se establecerá el corte total del corredor papal, que comprende avenida La Voz del Interior, Circunvalación y avenida Colón. Por ese sector solamente podrán circular vehículos oficiales y de emergencia.

Las autoridades recomiendan evitar el uso del auto particular, salir con tiempo y consultar los mapas oficiales antes de iniciar el viaje. La información actualizada sobre accesos, estacionamientos y restricciones está disponible en el sitio El Papa en Córdoba, donde también se pueden consultar los recorridos de los colectivos y los mapas del operativo.