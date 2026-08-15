Su papá le regaló un histórico bar de los 60 y ella lo transformó en una cafetería de especialida

Su papá le regaló un histórico bar de los 60 y ella lo transformó en una cafetería de especialidad. Foto: Punto Biz

El histórico Café de la Plaza, ubicado en la esquina de Montevideo y Balcarce, frente a Tribunales, atraviesa una nueva etapa. Después de seis décadas, el tradicional bar cambió de dueño y será transformado en una cafetería de especialidad que buscará conservar parte de la identidad del antiguo café, pero con una propuesta renovada y vinculada a las nuevas tendencias gastronómicas.

El fondo de comercio fue adquirido por Tiscornia, quien decidió cederle el negocio a su hija, Agustina. A partir de ahora, el lugar se llamará El Juzgado y combinará parte de la estética original con una carta que incorporará algunas de las propuestas que ganaron popularidad en los últimos años, especialmente a través de las redes sociales.

Café de la Plaza será de ahora en más una cafetería de especialidad. Foto: Punto Biz

"La idea es mantener los 60 como impronta, que la gente entre y sea como un paso al pasado, pero remodelándolo para darle más iluminación y un aire fresco, más actual", explicó Agustina a Punto Biz. La intención es que la renovación no implique perder por completo el vínculo con la historia del establecimiento, que durante décadas funcionó como un punto de encuentro para vecinos, trabajadores de la zona y quienes concurrían diariamente a Tribunales.

De bar tradicional a una cafetería de especialidad

Con el cambio de manos, El Juzgado pasó por una trasformación que incluyó la iluminación, los revestimientos y algunos detalles de la decoración, con el fin de darle mayor luminosidad al espacio y una estética más actual, aunque con referencias al café porteño de los años 60.

La transformación también alcanzó a la carta. La misma buscará mantener algunos clásicos de los bares porteños tradicionales, como el café con medialunas, pero sumará alternativas que responden a las tendencias actuales. Entre ellas habrá especialidades de la casa, tapas y opciones de brunch, además de diferentes preparaciones vinculadas al mundo de la cafetería de especialidad.

La idea de sus nuevos dueños es generar un equilibrio entre ambos mundos. Por un lado conservar la impronta de un café tradicional y, al mismo tiempo, incorporar una propuesta gastronómica capaz de atraer a un público más amplio.

Para llevar adelante esta nueva etapa, Agustina estará acompañada por Natalia Morales, quien cuenta con más de 25 años de experiencia en el rubro gastronómico. Además, tiene ocho años de formación en cocina y realizó distintos cursos vinculados específicamente con la cafetería de especialidad.