Trabajadores del Grupo Techint realizaron una fuerte protesta porque desde marzo cobran el 50% del salario. Se trata de los empleados de la planta ubicada en Valentín Alsina.

La jornada de protesta, realizada en la plaza Constitución del distrito, fue para denunciar los recortes salariales de la empresa que lidera Paolo Rocca, el hombre más millonario del país.

En diálogo con Radio Gráfica, el delegado de Tenaris-Siat, Norberto Negrín, narró la situación que viven los 120 trabajadores de la planta. “El 50% de nuestros sueldo está compuesto por un premio de producción que es histórico, está establecido hace más de 50 años. Cuando arranca la pandemia en marzo, la empresa dejó de pagarlo. Nos roban una parte muy importante de nuestro salario. Nos deja con salarios de pobreza, en una situación muy precaria”, sostuvo.

“Para la ecuación de la empresa, no somos un número importante. Ajustarnos a nosotros no les mueve el amperímetro. Encima, también avanzaron con un plan de suspensiones. Nos pegan por todos lados”, describió Negrín. Sobre la marcha, indicó que “nos autoconvocamos para apoyar a la representación gremial. Pusimos todo de nuestra parte para que esto se solucione. Durante la pandemia seguimos produciendo, arriesgándonos, pedimos que no nos roben una parte importante de nuestro sueldo”.

Agregó el gremialista: “Nos están extorsionando. Estamos con descuentos salariales, suspensiones y en pandemia“. Por último, se refirió a la necesidad de que el Ministerio de Trabajo actúe en el conflicto: “Estamos a la espera de un dictamen que apoye nuestra lucha”.

La empresa fabrica tubos de acero con costura para gasoductos y oleoductos destinados al mercado local. Fundada y establecida en Valentín Alsina en 1948 por Torcuato Di Tella, fue nacionalizada en 1972 y adquirida por Techint en 1986.

No es la primera vez que la planta de Valentín Alsina sufre los golpes del grupo Rocca. En 2019, la empresa Tenaris Siat,suspendió de forma rotativa a 140 operarios de la planta de Valentín Alsina para bajar los costos y evitar despidos.

Desde la empresa habían argumentado en aquel momento que había una demanda inestable y que eso producía una descompensación que iba a ser resuelta con una suspensión.