Qué es el Pampero, el fenómeno que llega a Buenos Aires en medio del Súper Niño 2026-27

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa un marcado giro en las condiciones meteorológicas tras jornadas templadas y la llegada del Pampero, marcado por la irrupción de un frente frío impulsado por intensos vientos. Este panorama se enmarca dentro de variaciones climáticas de gran escala como el fenómeno de El Súper Niño 2026-27. Si bien estos eventos responden a ciclos naturales de calentamiento de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial, vinculados a la Oscilación del Sur, los especialistas advierten que la intensidad y recurrencia de estos episodios extremos se ven influenciadas por dinámicas globales complejas, que mantienen en constante alerta a los sistemas de prevención y a la comunidad científica internacional.

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¿Qué es el Pampero y qué es el Súper Niño?

El Pampero es definido técnicamente como un viento frío y seco que sopla desde el sudoeste, avanzando con fuerza sobre la región pampeana y el área del Río de la Plata. Este fenómeno meteorológico se origina por el ingreso de una masa de aire frío que genera transformaciones bruscas en las condiciones del tiempo, provocando ráfagas intensas, aumento de la inestabilidad, precipitaciones y un posterior alivio con menor humedad.

Por otro lado, el Súper Niño representa una fase de intensidad del ciclo climático El Niño-Oscilación del Sur (ENOS). Según advierte el climatólogo Mario Navarro, este episodio cálido se consolidó con fuerza y podría extenderse de manera prolongada hasta los primeros meses del año 2028, anticipando escenarios de lluvias extraordinarias y eventos severos con acumulados significativos en cortos períodos.

Pampero: un fenómeno de vientos fuertes. (Crédito de foto: Gobierno de Buenos Aires)

El Pampero: dónde será perceptible

Los impactos de estos frentes climáticos alcanzan a múltiples provincias con distinta intensidad. En el caso del Pampero, sus ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora y la caída abrupta de temperatura afectan de forma directa al AMBA, registrando mínimas de un dígito en el conurbano bonaerense. Respecto al Súper Niño, las proyecciones detallan que las regiones más vulnerables a precipitaciones abundantes comprenden el centro y este del territorio nacional. Esto incluye especialmente a la provincia de Buenos Aires en su franja este, noreste y sudeste; el centro, sur y este de Santa Fe; sectores de Córdoba y Entre Ríos; y el norte de La Pampa. Asimismo, se prevén tormentas de consideración en provincias norteñas como Salta, Tucumán, Jujuy, Formosa y Chaco, junto a incrementos pluviales inusuales en zonas del centro y norte de la Patagonia, obligando a un monitoreo permanente de los organismos oficiales.