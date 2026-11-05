En medio del fenómeno El Niño, que atraviesa a la Argentina desde hace meses y podría extenderse hasta febrero de 2027, alertan por un cambio en las condiciones del tiempo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por la llegada del "Pampero". Tras varias mañanas y madrugadas con nieblas y lloviznas, el viento del sudoeste que se registró durante la jornada del miércoles despejó las nubes del cielo y generó una caída de la temperatura a primera hora del jueves.

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Si bien durante este jueves 5 de noviembre estará mayormente despejado y con ambiente templado (siendo el mejor día de la semana, según los expertos), con temperaturas que pueden escalar hasta los 27 grados, el fin de semana se verá impactado por un frente frío y registros térmicos propios de otra estación durante las primeras horas del día.

El brusco cambio se dará durante la tarde del próximo viernes, tras máximas que oscilarán entre los 23° y los 25° C, cuando el frente frío que hoy recorre a la Patagonia alcance al AMBA. Sumado a las bajas temperaturas que se registrarán por la noche, se registrará un 90% de probabilidad de lluvias aunque con pocos milímetros acumulados. Al mismo tiempo, se observarán ráfagas de más de 40 km/h.

Cómo será el fin de semana en el AMBA

Según Meteored, el sábado se registrarán lloviznas en el oeste y el sur; amaneciendo gris en varias regiones del Área Metropolitana. Más tarde, el cielo se despejará pero las máximas que se registraron en la semana habrán quedado atrás: no pasará de los 18° o 19° centígrados, junto a ráfagas de 45 a 60 kilómetros por hora.

Por su parte, el enfriamiento se sentirá con mayor intensidad en el Conurbano bonaerense durante la jornada del domingo. La mañana será una de las más frías, con temperaturas que oscilarán entre los 10° y los 11° C en la Ciudad y entre 7° y 9 °C en el Gran Buenos Aires, con el norte como el sector más helado.

Durante la tarde, a la espera de la llegada del papa León XVI a la Argentina (17 hora local), se registrará una jornada de sol pleno con máximas que oscilarán entre los 21° y los 23 °C y un índice UV alto, "por lo que recomendamos comenzar a utilizar protector solar adecuado a tu tipo de piel y abrigo liviano", señalaron desde Meteored.

El Pampero ya está entre nosotros

El Pampero es un viento frío y seco que sopla desde el sudoeste y avanza sobre la región pampeana y el área del Río de la Plata. Se origina por el ingreso de una masa de aire frío y provoca cambios bruscos en las condiciones meteorológicas, mínimas y máximas de las regiones afectadas.

Dicho fenómeno climático está acompañado por ráfagas intensas, un aumento de la inestabilidad, lluvias y tormentas. Además, despeja la nubosidad (debido a los importantes vientos) y da lugar a jornadas un poco más frescas y con menor humedad en noviembre.