Las tarifas en el AMBA se encarecieron un 16% interanual por arriba de la inflación

Cada comienzo de mes trae nuevos aumentos que impactan directo en los ingresos de los hogares. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), entre septiembre de 2025 y el mismo mes de este año el conjunto de las tarifas de los servicios públicos aumentó un 16% por arriba de la inflación. A su vez, durante el tercer trimestre se encarecieron un 1,8% en comparación con el mismo período del año pasado.

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Las facturas energéticas, de mayor peso sobre los ingresos mensuales, también se encarecieron. La tarifa de electricidad en el AMBA subió un 20,5% y la de gas un 8,8% por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide el INDEC.

Los datos surgen del Boletín de Precios y Tarifas Públicas elaborado por el Centro de Estudios en Finanzas Públicas, dependiente del Instituto de Investigaciones Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata (CEFIP-IIE-FCE-UNLP), que no sólo toma de referencia las facturas energéticas, sino que, además suma otros ítems. Las tarifas que tuvieron un mayor aumento en los últimos doce meses son la del pasaje de colectivos, que se incrementó un 45,9% por arriba de la inflación. Luego siguen el gasoil con un 27,1%, el ferrocarril urbano un 26,8% y el pasaje de subte un 23,1%.

El informe del CEFIP mide las tarifas de los servicios públicos en términos reales para evaluar si se encarecieron o abarataron en comparación con la evolución general de los precios de la economía.

Dos etapas en doce meses

Entre septiembre de 2025 y mismo mes de 2026, el informe de la UNLP, al que accedió El Destape, identificó dos etapas en el desempeño tarifario. La primera se extendió hasta enero de este año y marcó un período en el cual las tarifas se mantuvieron constantes en términos reales. Es decir, las tarifas de los servicios públicos aumentaron al mismo ritmo que la inflación y el poder adquisitivo necesario para saldarlas no varió.

El gran salto se dio durante este año. Según describe el informe, entre febrero y septiembre las tarifas de los servicios públicos aumentaron en conjunto un 15,2% por encima del IPC. Los que marcaron el ritmo de la suba fueron los colectivos con un 45,9%, el gasoil con un 27,1%, los ferrocarriles urbanos un 26,8% y el pasaje de subte, que se incrementó un 23,1%.

En contrapartida, los servicios que menor suba tuvieron en términos reales fueron el gas residencial (8,8%), el kerosene (1,5%) y los ferrocarriles de carga (1,4%).

Principales afectados

El CEFIP monitorea la evolución tarifaria en el AMBA desde el año 2001. “En perspectiva histórica, desde 2015 el impacto de los servicios públicos afectó con mayor intensidad a los sectores de menores ingresos”, destaca el informe.

Además, aclara que “no todos los hogares destinan la misma proporción de sus recursos a los servicios públicos. Los sectores de menores ingresos consumen una mayor proporción en transporte público y gas en relación con los deciles altos, que ponderan más el uso del automóvil y la telefonía”. El CEFIP advierte que la canasta de consumo difiere según el nivel socioeconómico y que la evolución real de las tarifas (descontando el efecto de la inflación) también varía por grupo de ingresos.

El informe detalla que “el encarecimiento real acumulado entre diciembre de 2015 y septiembre de 2026 fue notablemente mayor para los hogares más vulnerables que no perciben Tarifa Social”. El detalle de cada uno:

Hogares de bajos ingresos (deciles 1 a 4): 249,5%

Hogares de ingresos medios (deciles 5 y 6): 190,6%

Hogares de altos ingresos (deciles 7 a 10): 144,2%

Hogares con tarifa social: 26,4%

Entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026 la suba interanual fue homogénea en los distintos grupos en alrededor de un 16%. “La única excepción fue la tarifa social, que registró una caída real del 4,5% debido a la función amortiguadora de los subsidios diferenciados”, indica la UNLP.

La serie histórica

El CEFIP divide cuatro etapas para analizar la evolución de las tarifas en el AMBA, luego de la salida de la convertibilidad. La primera es entre 2001 y 2015, donde las tarifas se mantuvieron congeladas o con aumentos muy por debajo de la inflación. Así, los servicios públicos se abarataron un 70% en términos reales.

Entre 2015 y 2019 hubo una fuerte suba tarifaria. En cuatro años, el nivel promedio real subió un 118%. La tercera etapa que identifica el informe es entre 2019 y 2023, donde se produce un “nuevo congelamiento” y el nivel real de las tarifas cayó un 50%. Por último, entre diciembre de 2023 y lo que va de 2026, período donde las tarifas subieron en términos reales un 120%.