Aumentan la luz y el gas en noviembre en el AMBA, otra vez por encima de la inflación

El Gobierno de Javier Milei oficializó, este viernes, nuevos aumentos en las tarifas de electricidad y gas natural que comenzarán a regir el 1° de noviembre en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

{{{htmlAmp}}}

Las medidas alcanzan a los usuarios de Edenor y Edesur en el caso de la luz, y de Metrogas y Naturgy en el caso del gas, según cuatro resoluciones del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) publicadas hoy en el Boletín Oficial.

Los aumentos se encuentran, en ambos casos, por encima de la inflación del 1,9% de septiembre, en el caso de la luz por más de 1,5 puntos. La Secretaría de Energía lo justificó al afirmar que "el aumento de este mes se explica porque el IPIM subió, por el efecto en los costos de la guerra en Medio Oriente", y explicó que "con estas medidas, el Gobierno Nacional avanza en el proceso de normalización tarifaria sin resignar las metas fiscales".

Aumentos de luz: 3,18% para Edenor y 3,12% para Edesur

Las resoluciones 886/2026 y 887/2026 establecieron aumentos del 3,18% en el Costo Propio de Distribución (CPD) de Edenor y del 3,12% en el de Edesur, en comparación con octubre.

Ambos incrementos incluyen una actualización del 2,75% calculada a partir de la evolución de los precios mayoristas y minoristas de septiembre, además de una nueva cuota de los aumentos mensuales establecidos en las revisiones tarifarias quinquenales. El Gobierno también aprobó nuevos precios mayoristas de electricidad, que estarán vigentes entre noviembre de 2026 y enero de 2027.

En este marco, la Secretaría de Energía especificó que el aumento final en la factura de los usuarios del AMBA será de 3,57% en promedio, lo que equivale a un aumento promedio total de aproximadamente $1.700 por mes. Se trata de una suba 1,6 puntos superior a la inflación de septiembre.

En cuanto a los subsidios, durante noviembre los hogares beneficiarios del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) tendrán una bonificación extraordinaria adicional del 25% sobre el consumo base. Para la zona bioambiental denominada “Resto”, el bloque subsidiado será de 200 kWh mensuales.

Aumentos de gas para Metrogas y Naturgy

Por su parte, las resoluciones 851/2026 y 855/2026 aprobaron nuevos cuadros tarifarios para Metrogas y Naturgy BAN, las dos distribuidoras que prestan servicio en la Ciudad de Buenos Aires y distintos sectores del Conurbano bonaerense.

Entre ellos se encuentra una nueva cuota de los aumentos establecidos en las revisiones tarifarias quinquenales de las distribuidoras, cuyo incremento total fue dividido en 31 ajustes mensuales consecutivos.

Según precisó la Secretaría de Energía, el aumento final para las facturas de los usuarios residenciales de gas a partir del 1° de noviembre será de 2,17% en todo el país, lo que incluye a los usuarios del AMBA. Esto equivale a una suba 0,2 puntos superior a la inflación de septiembre pasado.

Además, las tarifas incorporarán las actualizaciones periódicas correspondientes a los segmentos de transporte y distribución, junto con el precio del gas trasladado a los consumidores.

En materia de subsidios, el Gobierno estableció para noviembre una bonificación general del 50% y otra extraordinaria del 24,25% para los usuarios alcanzados por el SEF. Ambos descuentos se aplicarán sobre el componente del precio del gas correspondiente al consumo subsidiado y no sobre la totalidad de la factura.

En el caso de Naturgy, la resolución también dispone la aplicación de los beneficios que correspondan a los usuarios comprendidos en el Régimen de Zona Fría, recientemente modificado.