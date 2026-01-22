Ante el envejecimiento de la población, poder quedarse en casa con apoyo es fundamental para la dignidad y la salud emocional de las personas.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) mantiene vigente en 2026 un subsidio económico clave destinado a quienes necesitan un acompañante terapéutico o cuidador domiciliario. Este apoyo no cubre el total del salario, pero colabora de manera significativa con los gastos.

Se trata de una herramienta que busca mejorar la calidad de vida y ofrece un alivio concreto a las familias. No es un beneficio automático; se asigna tras una evaluación del caso particular, priorizando a quienes más lo necesitan por su situación de dependencia.

¿Quiénes pueden solicitarlo? Los requisitos principales

El subsidio está pensado para jubilados y pensionados que enfrentan dificultades psicofísicas que afectan su autonomía en la vida cotidiana. Estas limitaciones deben estar debidamente acreditadas por un profesional de la salud.

Un criterio fundamental es que la persona no cuente con una red familiar o social que pueda brindar ese cuidado de manera estable y segura. El programa apunta a suplir esa falta de apoyo, garantizando que nadie quede desatendido. Es decir, el subsidio evalúa tanto la condición de salud como el entorno socio-familiar. Se priorizan los casos donde la necesidad de asistencia profesional es crítica.

Paso a paso: cómo iniciar la solicitud o la renovación

El trámite lo puede iniciar el propio afiliado, si se encuentra en condiciones. Si no, puede hacerlo un familiar directo o la persona que tenga un poder registrado para actuar en su nombre. Tenés dos caminos para presentar la solicitud.

La opción más rápida y recomendada es la vía digital. Podés hacerlo ingresando al sitio web oficial de PAMI o desde la aplicación "Mi PAMI". Allí completás un formulario con los datos requeridos y cargás la documentación necesaria.

Reconoce que la salud no pasa solo por los medicamentos, sino también por el bienestar integral y la posibilidad de vivir de la manera más autónoma posible.

Si preferís o necesitás hacerlo de manera presencial, también podés. Tenés que sacar un turno online previamente para ser atendido en la agencia PAMI que te corresponde según tu domicilio.

La documentación que tenés que tener

Para que la solicitud sea evaluada, es crucial presentar toda la documentación. Cualquier papel que falte puede demorar el trámite. Necesitás el Documento Nacional de Identidad (DNI) del afiliado y su credencial de PAMI vigente (o un comprobante de cobro reciente).

El documento más importante es el informe médico actualizado. Debe ser detallado, describir las limitaciones funcionales específicas y fundamentar claramente la necesidad de contar con un acompañante terapéutico. La firma y el sello del profesional son obligatorios.

Qué pasa después de presentar todo

Una vez que entregaste la documentación completa, no es un trámite automático. Un equipo interdisciplinario de profesionales de PAMI (médicos, trabajadores sociales) analiza cada solicitud. Si es aprobada, PAMI comienza a abonar un monto mensual fijo. Este dinero está destinado de manera específica a cubrir parte de los honorarios del cuidador. El afiliado o su familia son quienes eligen y contratan al profesional que mejor se adapte a sus necesidades.