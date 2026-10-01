Una histórica textil entró en concurso preventivo en medio de la crisis de Milei

La industria textil es una de las que más sufre la crisis económica que generó Javier Milei y otra importante empresa del sector entró en concurso preventivo de acreedores tras acumular deudas millonarias.

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La firma textil Jutex SRL, dedicada a la fabricación de prendas para terceros, atraviesa un fuerte deterioro financiero que dejó más de $170 millones en cheques sin cancelar y una deuda bancaria que supera los $700 millones.

La presentación judicial fue realizada por la propia compañía y derivó en la apertura del proceso por parte del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°13, a cargo del juez Fernando Javier Perillo. La resolución fijó el 30 de noviembre de 2026 como fecha límite para que los acreedores anteriores a la presentación, realizada el 3 de julio, soliciten ante la sindicatura la verificación de sus créditos.

Una deuda millonaria en medio de la crisis

Los problemas de Jutex comenzaron a reflejarse con mayor intensidad durante los primeros meses del año. De acuerdo con información crediticia basada en registros de la Central de Deudores del Banco Central, la firma acumuló compromisos por $710,3 millones con bancos, sociedades de garantía recíproca y fondos de garantía.

Entre sus principales acreedores aparecen Banco Galicia, con $175,1 millones, Banco Nación, con $173,1 millones, y Banco Provincia, con otros $135,9 millones. A ese pasivo se agregó la dificultad para sostener el circuito de pagos mediante cheques. Entre febrero y julio, Jutex registró 53 cheques rechazados por un total de $191,4 millones. La compañía consiguió levantar solamente ocho de esos documentos, mientras que los 45 restantes permanecieron impagos y representan unos $173,6 millones.

Jutex fue creada en 2009 por Guillermo Leopoldo Rodríguez y Jacobo Daniel Azubel. Su negocio se concentró en la producción para otras compañías y llegó a trabajar para reconocidas marcas de indumentaria, entre ellas Rapsodia, Portsaid, Le Utthe, Jazmín Chebar, Desiderata, Penguin, Paula, La Martina, Roxy y Quiksilver.

La firma también había proyectado una expansión productiva. A comienzos de 2023 se presentó el proyecto La Rioja Textil, que contemplaba una inversión estimada en $60 millones y una capacidad de elaboración de hasta 30.000 prendas mensuales.

El concurso de Jutex se produce en un contexto de fuerte contracción para la cadena textil, de indumentaria, cuero y calzado. Según datos de la Fundación ProTejer, entre diciembre de 2023 y mayo de 2026 desaparecieron 1.013 empresas vinculadas a esas actividades, una reducción del 16,5%.