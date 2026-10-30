Ositos zombie, calabazas y pintalengua: imperdibles golosinas para Halloween

Con vistas a las festividades de fin de octubre, la firma alimenticia Grupo Arcor dio a conocer su portafolio integral desarrollado para la temporada de Halloween 2026. Bajo el eje creativo denominado "Fiesta terrorífica entre tumbas", la empresa argentina introdujo una serie de alternativas que abarcan chocolates, confites, chupetines y gomitas adaptadas al universo lúdico de la fecha.

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La propuesta incluye adaptaciones de marcas tradicionales como Mogul, Rocklets, Mister Pops, Lotsa Fizz y Mogul Extreme, orientadas tanto al consumo personal como al abastecimiento para la costumbre de repartir golosinas en los barrios.

Novedades en gomitas, caramelos y golosinas ácidas

El producto principal impulsado para esta edición es el Osito Zombie de Mogul Extreme, un contenedor temático en tonos rojo, violeta y verde que incluye 60 gramos de gomitas sin TACC en combinaciones de tutti frutti, limón y arándano.

Dentro de las alternativas con perfil ácido y frutal se destacan:

Formatos de gomitas y masticables: La línea sumó los Masti Confitados en variante frutales y "sabor espanto", junto a los Mini Tubitos Hechizados rellenos de uva. Asimismo, se presentaron los caramelos Palotes Pintalengua de arándano y las Mogul Rellenas con figuras de Arañitas y Cerebritos.

Figuras temáticas y clásicos: Se agregaron presentaciones en forma de Fantasmas (en paquetes de 30 y 500 gramos), acompañando a las versiones tradicionales de Colmillos , Monstruitos y Mini Gusanitos .

Opciones para compartir y recipientes: El catálogo incluye los caramelos efervescentes Lotsa Fizz Espanto Lengua, los chupetines Mister Pops Evolution (en versiones Zombie, Murcielapops y Mix Terroríficos) y las bolsas de masticables Fiesta Terrorífica de 396 gramos. Además, se comercializan contenedores coleccionables como la Calabaza y el Caldero.

Variedades en chocolates y expansión regional

En el segmento de chocolates y golosinas confitadas, la marca Rocklets incorporó los nuevos Mini Momia en tonos blanco y negro, la versión Rocklets Max Momia y los bombones Rocklets Pesadillas, diseñados con relieves de monstruos y calaveras para armar obsequios.

Arcor presentó su catálogo temático con lanzamientos de golosinas y chocolates para Halloween 2026.

Desde la firma destacaron que el desarrollo busca sostener el crecimiento de este evento festivo en el país mediante el desarrollo de formatos innovadores. A su vez, las presentaciones elaboradas en Argentina se exportan durante esta campaña hacia mercados latinoamericanos como Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia y Perú.

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Propuestas temáticas para disfrutar este fin de semana

Koko Bao Bar: este espacio ubicado en Palermo (Arévalo 1501) fusiona comida callejera asiática y cultura pop con una edición especial disponible el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre. Durante ambas jornadas, servirán sus clásicos baos en una versión temática elaborada con pan negro y un extra de salsa sriracha roja. Por la noche, la experiencia sumará proyecciones de películas de culto como El extraño mundo de Jack , acompañada de dumplings artesanales y platos ideales para compartir. (@kokobaobar)

Merienda: situado frente a la Plazoleta William Morris en Palermo (Uriarte 2106), este refugio de cocina argentina y pastelería artesanal vivirá una jornada a puro espíritu de Brujas el sábado 31 de octubre. El salón y la vereda contarán con una ambientación especial de calabazas Jack-o'-lantern, mientras que el personal recibirá a los comensales con accesorios alusivos. Además, cada café de especialidad se servirá acompañado de divertidas formas de chocolate creadas para la fecha. (@merienda.ar)