Furor en Roblox por el megaevento de Halloween: qué sorpresas esconden los espectáculos en vivo y los avatares

La propuesta culminará con un evento en vivo el 31 de octubre.

Halloween llegó a Roblox con una agenda que combina juegos de terror, conciertos virtuales y recompensas por tiempo limitado. Entre las principales propuestas se encuentra The Hollow, un evento de supervivencia que comenzó el 22 de octubre y estará disponible hasta el 2 de noviembre. La experiencia reúne a personajes y criaturas de algunos de los títulos de terror más conocidos de la plataforma.

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La celebración también incluye presentaciones musicales de artistas como Ken Carson y CG5, además de colaboraciones dentro de distintos juegos. A esto se suman accesorios temáticos para personalizar los avatares y una iniciativa que busca acercar a padres e hijos a las herramientas de seguridad y los controles parentales de Roblox.

The Hollow: nueve noches de terror en Roblox

El evento principal propone una aventura de supervivencia que se desarrolla en un espacio embrujado llamado The Hollow. Durante nueve días, los jugadores se enfrentan a nuevos monstruos, recorren laberintos y buscan pistas para completar misiones y conseguir recompensas exclusivas.

Entre las criaturas que aparecen durante la experiencia se encuentran Seek, de DOORS; Piggy, de Piggy; y el ciervo de 99 Nights in the Forest. También participan personajes de Dandy’s World, The Mimic y otros juegos de terror.

La propuesta culminará con un evento en vivo el 31 de octubre. Los jugadores podrán seguir obteniendo recompensas hasta el 2 de noviembre, mientras que los creadores invitados realizarán transmisiones desde el interior de The Hollow.

La experiencia reúne a personajes y criaturas de algunos de los títulos de terror más conocidos de la plataforma.

Además, Roblox incorporó artículos temáticos por tiempo limitado en su Marketplace, con accesorios y nuevos estilos de maquillaje para que los usuarios personalicen sus personajes.

Los conciertos virtuales de Halloween

La música también ocupa un lugar destacado en la programación. Ken Carson encabezará un concierto virtual en The Block el 30 de octubre y participará en actividades especiales dentro de The Mimic y Blade Ball el 26 de octubre. El 31 de octubre, la colaboración llegará también a Fisch.

Por su parte, CG5 ofrecerá una presentación virtual el 24 de octubre dentro de +1 Speed Keyboard Escape. Ese mismo día, Dolly Babe participará en una colaboración especial en Home Alone Anomalies.

Una propuesta para jugar en familia

Roblox también impulsa actividades orientadas a las familias mediante Family Zone y el juego Duck Duck. La iniciativa invita a padres e hijos a buscar patos disfrazados mientras conocen las funciones de seguridad y los controles parentales disponibles en la plataforma.

De esta manera, Halloween combina entretenimiento, desafíos y música con propuestas para que los adultos comprendan mejor el entorno digital en el que juegan los chicos.