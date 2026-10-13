De qué operan al papa León XIV: qué le pasó y cómo es su estado de salud

De qué operaron al papa León XIV: qué le pasó y cómo es su estado de salud

El papa León XIV fue ingresado este martes 13 de octubre al Policlínico Universitario Agostino Gemelli de Roma para someterse a una operación pulmonar programada. Según explicó el Sumo Pontífice la semana pasada, tiene un nódulo en el pulmón que fue encontrado a tiempo.

{{{htmlAmp}}}

La intervención quirúrgica será por la tarde europea de este 13 de octubre. "Tal y como se había anunciado, el papa León XIV ha acudido al Policlínico Universitario Agostino Gemelli para ser ingresado. Esta tarde será operado de un nódulo pulmonar por el equipo médico de cirugía torácica dirigido por el profesor Stefano Margaritora", confirmaron desde la Sala de Prensa de la Santa Sede.

El Papa León XIV ingresó en la mañana al hospital Gemelli para ser operado

Cómo es la agenda del papa León XIV

El Sumo Pontífice mantuvo su agenda habitual y audiencias hasta el lunes pasado. Se espera que, tras la operación, tenga una semana de recuperación internado en el hospital. Aunque resta conocer el desarrollo de la misma.

Aunque resta conocer el desarrollo de la misma. Desde la Prefectura de la Casa Pontificia, que gestiona la agenda papal, explicaron que frente a su reposo se anularán las audiencias hasta el martes 20 de octubre y se mantendrá una semana fuera del Vaticano.

se mantendrá una semana fuera del Vaticano. Entre las posibilidades, se cree que podría retomar su actividad y reaparecer en público el próximo miércoles 23 de octubre, durante la audiencia general de los miércoles. Además, se ratificó que realizará su gira por Latinoamérica en noviembre, que comienza el 6 de noviembre en Uruguay, continúa el 8 por Argentina y luego finaliza en Perú.

¿Cómo es la salud del papa León XIV?

Robert Prevost se considera un Papa "joven" en comparación con sus antecesores y, por eso, su salud y vida activa generan tranquilidad en el Vaticano. El Papa tiene 71 años y suele tomarse los martes para hacer deporte: juega al tenis, nada y anda a caballo en Castelgandolfo, la residencia de verano de los papas en las afueras de Roma.