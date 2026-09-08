Los objetos habían sido sustraídos de la vitrina situada en la antecámara del dormitorio denominado “Matías Errázuriz Alvear”.

La Policía Federal Argentina (PFA) rescató este martes dos piezas históricas que habían sido robadas del Museo Nacional de Arte Decorativo en marzo del 2022. Se trata de un par de binoculares de finales del siglo XIX y de un óleo del siglo XVII atribuido al español Bartolomé Murillo.

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Cuatro años después, efectivos de la Dirección General de Cooperación Internacional detectaron que uno de los bienes había sido ofertado en un local del barrio porteño de Flores. El 25 de marzo de 2022, el entonces director del museo, Martín Marcos, había denunciado el robo de las piezas que formaban parte de la colección del lugar.

Según el funcionario, los objetos habían sido sustraídos de la vitrina situada en la antecámara del dormitorio denominado “Matías Errázuriz Alvear”, ya que las pericias comprobaron que una de las aberturas del aposento fue forzada.

Cabe destacar que, entre lo robado, se destacaba un conjunto de gemelos (binoculares) con incrustaciones en nácar y oro. Entre las piezas robadas figuraban un par de binoculares que datan de entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, de nácar y oro, realizados por una reconocida firma francesa; y un óleo sobre tela del siglo XVII, titulado “San José”, y atribuido al autor español Bartolomé Murillo.

El allanamiento y el rescate de las piezas robadas

Con el lugar y la pieza identificada, el Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 8, a cargo del doctor Marcelo Martínez De Giorgi, y bajo la anuencia de la Secretaría N°16 de la doctora Mariana Simian, autorizó el allanamiento del lugar.

Los efectivos encontraron en el local de Flores el par de binoculares de nácar y oro que buscaban, además del óleo atribuido a Murillo. Los objetos incautados quedaron a disposición del magistrado interventor.

Un botín de 20 obras: cuáles son las piezas históricas que todavía siguen desaparecidas

La denuncia original incluía tres jarrones de porcelana austríacos del siglo XIX que debían estar ubicados en una vitrina que se encontró abierta en la sala antecámara Imperio y seis objetos de vidrio y cristal de distintas manufacturas suecas del siglo XX que se encontraban en la sala "ex boutique", del subsuelo.

Además, denunciaba la falta del óleo Retrato de Infanta. Después se notaron más faltantes. En total se contabilizó la ausencia de 20 piezas.