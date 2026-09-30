Oficial: confirman nuevos cambios en más calles del norte del AMBA

Las modificaciones que entrarán en vigencia desde el próximo viernes 2 de octubre.

El Municipio de San Isidro confirmó cambios en la circulación de tres calles de la localidad de Beccar que pasarán de doble mano a sentido único. Las modificaciones que entrarán en vigencia desde el próximo viernes 2 de octubre.

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Estas modificaciones forman parte de un proyecto que contempla la intervención de nueve arterias y que se ejecuta en dos etapas: la primera comenzó el 25 de septiembre e incluyó seis calles, mientras que el próximo viernes se completará el esquema con las tres restantes.

¿Qué calles cambiarán de sentido en Beccar?

La segunda etapa de intervención al tránsito alcanzará a Ingeniero Marconi, Moctezuma y Murature. El viernes 2 de octubre, la primera tendrá sentido único hacia el este, desde Colectora hasta avenida Sucre, aprovechando la salida semaforizada hacia esa arteria.

En tanto, Moctezuma pasará a circular únicamente hacia el oeste en el tramo comprendido entre avenida Sucre y Del Valle Iberlucea. Por su parte, Murature tendrá sentido único hacia el sur desde Teniente General Lonardi hasta Moctezuma.

Estas modificaciones completarán el esquema iniciado la semana pasada, cuando se cambiaron seis calles. José E. Rodó quedó con circulación hacia el norte entre Intendente Tomkinson y José Ingenieros, mientras que Uspallata lo hizo hacia el sur en el tramo comprendido entre José Ingenieros e Intendente Tomkinson.

También cambiaron de mano Los Patos, con circulación hacia el norte desde General Mosconi hasta José Ingenieros; Del Valle Iberlucea, hacia el sur entre Riobamba y General Mosconi; Intendente Neyer, hacia el este desde Colectora hasta avenida Sucre; y Riobamba, hacia el oeste desde avenida Sucre hasta Colectora. Estas dos últimas calles conforman un par vial.

El Municipio de San Isidro indicó que el proyecto fue diseñado para ordenar el tránsito y mejorar la seguridad vial y la convivencia entre vehículos y peatones en el barrio de Beccar.