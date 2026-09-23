El nuevo acceso en la Autopista Buenos Aires-La Plata tendrá ramas de ingreso y egreso en ambos sentidos de circulación, con estaciones de peaje y colectoras de doble mano.

La Municipalidad de Quilmes, junto con Autopistas de Buenos Aires (AUBASA), avanza con la construcción de una nueva subida y bajada en la Autopista Buenos Aires-La Plata, a la altura del kilómetro 25, en Ezpeleta. La intervención contempla ramas en ambos sentidos, estaciones de peaje y conexiones con las colectoras.

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El proyecto se ejecuta con fondos 100% locales. Comprende el sector ubicado entre la bajada de la avenida Isidoro Iriarte, en Quilmes, y el acceso de la avenida 14, en Berazategui. También incluye infraestructura para vincular las colectoras y extender la avenida Florencio Varela hacia el área ribereña.

Los trabajos forman parte del Plan Bianual 2025-2027 del municipio del sur bonaerense, donde se sumará también un paso bajo nivel, rotondas y dos puentes sobre el Canal Aliviador del Arroyo Jiménez.

¿Cómo será la nueva conexión en la Autopista Buenos Aires-La Plata?

El nuevo acceso en la Autopista Buenos Aires-La Plata tendrá ramas de ingreso y egreso en ambos sentidos de circulación, con estaciones de peaje y colectoras de doble mano. Estas vías estarán vinculadas mediante rotondas y un paso bajo nivel que atravesará el trazo.

El proyecto contempla también dos puentes losa de cuatro tramos de ocho metros cada uno, destinados a superar el Canal Aliviador del Arroyo Jiménez y mantener la continuidad de las colectoras ubicadas frente a terrenos de Quilmes y Berazategui.

La infraestructura permitirá prolongar la avenida Florencio Varela hacia el sector costero y reforzar la conexión en sentido este-oeste. De esta manera, el nuevo enlace quedará integrado con distintos sectores del partido, entre ellos el centro, Ezpeleta y Bernal.

La ubicación también permitirá generar una alternativa para los desplazamientos dentro del tramo comprendido entre avenida Isidoro Iriarte y avenida 14, donde actualmente se concentra parte de la circulación entre ambos municipios.

El Municipio de Quilmes señaló que la intervención apunta a reducir la congestión, mejorar las condiciones de seguridad vial y acompañar el desarrollo urbano y productivo lindero.