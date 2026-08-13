La empresa La Central de Vicente López S.A.C. asumió la operación, que mantiene seis recorridos

La Línea 148, uno de los servicios de colectivos que conecta la Ciudad de Buenos Aires con distintos puntos del sur del conurbano bonaerense, quedó oficialmente en manos de una nueva operadora. La modificación fue formalizada mediante la Resolución 41/2026 y alcanza a la totalidad del permiso de explotación del servicio.

La empresa La Central de Vicente López S.A.C. asumió la operación, que mantiene seis recorridos entre Plaza Constitución, Quilmes, San Francisco Solano y Florencio Varela bajo la denominación Misión Buenos Aires.

El cambio se concretó luego de la cesión del permiso de explotación autorizada por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía. La decisión completa un proceso iniciado después de que El Nuevo Halcón dejara de prestar servicios como consecuencia de una profunda crisis financiera, con deudas salariales y reiterados conflictos con sus trabajadores.

¿Cuál es el recorrido de los seis ramales de la Línea 148?

Con el nuevo esquema, la Línea 148 conserva seis recorridos identificados con las letras A, B, D, G, H e I.

El ramal A conecta Plaza Constitución con el Cementerio de Florencio Varela y tiene una frecuencia prevista de entre 10 y 14 minutos durante las horas pico.

El ramal B llega hasta Paraje El Tropezón-La Capilla, también en Florencio Varela, con frecuencias de entre 20 y 29 minutos.

El ramal D une Constitución con Villa del Plata, en Florencio Varela, mediante el recorrido por Coronel Lynch. Su frecuencia prevista en los horarios de mayor demanda es de entre 8 y 11 minutos.

En Quilmes funcionan los otros tres recorridos. El ramal G une Constitución con San Francisco Solano por José Andrés López, mientras que el ramal H llega al mismo destino por avenida Gobernador Monteverde, correspondiente a la Ruta Provincial 4. Ambos tienen frecuencias previstas de entre 8 y 11 minutos en horas pico.

Por último, el ramal I conecta Plaza Constitución con la zona de avenida Donato Álvarez y avenida Gobernador Monteverde, también en Quilmes, con una frecuencia prevista de entre 8 y 11 minutos durante los períodos de mayor demanda.