El Tren de las Sierras modificó su cronograma de servicios de septiembre 2026, manteniendo cinco recorridos diarios, aunque con diferencias entre los días hábiles y los fines de semana. El nuevo esquema contempla cambios en las conexiones entre Córdoba, Cosquín y Capilla del Monte.

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La actualización alcanza tanto a las salidas desde la capital provincial como a los servicios de regreso. Además, se mantiene la tarifa máxima de $ 7000 para el trayecto completo entre la estación Mitre y Capilla del Monte.

El nuevo cuadro de horarios, activo desde el lunes, también eliminó una frecuencia que conectaba directamente Cosquín con la estación terminal.

Tren de las Sierras: ¿cuáles son los nuevos horarios para viajar desde Córdoba?

De lunes a viernes, el esquema del Tren de las Sierras establece dos servicios desde Córdoba hacia Capilla del Monte. Las formaciones parten a las 6:40 y 12:02, con arribos previstos a las 12:30 y 17:43, respectivamente.

En sentido inverso, un tren sale de Capilla del Monte a las 12:45 y llega a Córdoba a las 18:39. A esto se suma una formación que parte desde Cosquín hacia Córdoba a las 4:31 y otra que sale de Capilla del Monte a las 18:00, con llegada a Cosquín a las 20:24.

Durante los sábados y domingos rige una grilla diferente. Desde Córdoba salen formaciones a las 7:16 y 12:41, con llegada a Capilla del Monte a las 13:10 y 18:26.

Para el regreso, los servicios parten desde Cosquín a las 6:54 y desde Capilla del Monte a las 13:28 y 18:36. El primero tiene como destino Córdoba, mientras que el segundo servicio desde Capilla del Monte finaliza en Cosquín.

¿Cuánto cuesta viajar en el Tren de las Sierras en septiembre 2026?

El cuadro tarifario vigente para viajar en el Tren de las Sierras establece valores de acuerdo con el tramo recorrido. El viaje completo entre Córdoba y Capilla del Monte cuesta $ 7000.

Para otros puntos del recorrido, los precios son:

Desde San Esteban y La Cumbre: $ 6300.

$ 6300. Desde Huerta Grande, La Falda y Valle Hermoso: $ 4900.

$ 4900. Desde Casa Grande y Molinari: $ 4200.

$ 4200. Desde Cosquín: $ 3500.

Los pasajes pueden adquirirse en las boleterías, mediante la plataforma online de Trenes Argentinos o directamente arriba de la formación.