La intervención forma parte del Plan de Obras 2024–2027 de AUBASA.

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, junto al intendente de La Plata, Julio Alak, y el presidente de AUBASA, José Arteaga, oficializaron el lunes el llamado a la licitación de las obras viales para la construcción del nuevo acceso a City Bell desde la Autopista Buenos Aires - La Plata.

Los trabajos se desarrollarán a lo largo de 2,1 km e incluirán el emplazamiento de un distribuidor y puentes que beneficiarán a los más de 36 mil vehículos que circulan por día.

“La construcción del nuevo acceso a City Bell desde la Autopista Buenos Aires – La Plata, a cargo de AUBASA, nos permite seguir demostrando que lo público es sinónimo de eficiencia y calidad”, señaló el ministro bonaerense y agregó: “Son 2,1 kilómetros con doble sentido de circulación que unirá la autopista con el Camino Centenario, más de 700 metros de puentes y viaductos que beneficiarán a 36.000 usuarios”.

¿Cuáles son las obras en licitación para la Autopista Buenos Aires - La Plata?

El proyecto contempla un enlace directo entre la Autopista Buenos Aires – La Plata y el Camino Parque Centenario (Ruta Provincial N°14), generando un nuevo acceso estratégico a la zona norte de la ciudad, beneficiando a los más de 36 mil vehículos que circulan por día y la actividad comercial, educativa y turística de la zona norte de la capital bonaerense.

La obra incluirá 2,1 kilómetros de nuevo trazado, con doble sentido de circulación, la finalización del puente existente y la construcción del distribuidor inicial, además de la ejecución de dos viaductos: uno de 364 metros sobre vías férreas y el Arroyo Carnaval y otro de 168 metros sobre el Arroyo Martín.

“Estamos convencidos que la obra pública es palanca para el desarrollo, generadora de oportunidades y de empleo. Por eso, por decisión del Gobernador Kicillof vamos a trabajar para que la infraestructura continúe y poder devolver el esfuerzo de cada bonaerense en más servicios”, insistió Gabriel Katopodis.

Además, se contemplará la ejecución de la obra básica nueva, de las estructuras de pavimento, de las obras de arte menores, de dos viaductos y un puente nuevo, la finalización del puente parcialmente construido sobre la autopista, dos distribuidores, la iluminación completa del corredor, la señalización horizontal y vertical y la colocación de defensas laterales.

Esta intervención forma parte del Plan de Obras 2024–2027 de AUBASA que incluye 24 intervenciones a lo largo de rutas y autovías de la provincia, con el objetivo de renovar el 86% de la traza vial bajo jurisdicción de AUBASA.