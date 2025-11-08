Así es el megadesarrollo que instalará la Provincia para captar la energía de las olas

La provincia de Buenos Aires, a través de la Subsecretaría de Energía del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, anunció el financiamiento, desarrollo e implementación del primer dispositivo argentino en escala real para el aprovechamiento de energía undimotriz.

Emplazado en la Escollera Norte de Mar del Plata (General Pueyrredón), el prototipo será fabricado en territorio bonaerense, contará con tecnología y mano de obra nacional, y surge del convenio arribado con autoridades de la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Bs. As; el Programa Provincial de Incentivo a la Generación de Energía Distribuida (PROINGED) y el Foro Regional de Energía de Buenos Aires (FREBA).

¿Qué beneficios brindará el primer dispositivo de energía undimotriz de Argentina?

El dispositivo de energía undimotriz permitirá captar la energía de onda marina y transformarla en energía mecánica rotatoria, para luego convertirla en energía eléctrica. Tendrá una capacidad de hasta 30 kw por hora.

Su implementación se realizará en 5 etapas y tendrá un plazo de ejecución previsto de 12 meses, aproximadamente.

"En primer lugar, se realizará el diseño y desarrollo del prototipo a escala; luego la fabricación del prototipo; en tercer lugar, las Pruebas y logística; después el montaje de instalación y por último la puesta en funcionamiento", detalló la cartera provincial conducida por el ministro Gabriel Katopodis.

Se trata de una forma de energía renovable, limpia y sostenible, ya que no produce emisiones de gases de efecto invernadero ni contaminantes. Desde el equipo de investigación e implementación estiman que con 100 equipos (200 boyas) funcionando se podría llegar a alcanzar una potencia instalada para suministrar a 20.000 personas o 5.000 hogares.