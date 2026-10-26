Obras paralizadas: qué pasó con la construcción de la estación Quilmes Sur

La construcción de la estación Quilmes Sur de la línea Roca continúa paralizada y, por el momento, no hay negociaciones para transferir el proyecto al municipio y reanudar los trabajos.

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Las tareas se interrumpieron durante la gestión actual del Gobierno nacional, luego de que el contrato con la empresa constructora fuera rescindido a mediados de 2025, sin que hasta el momento se definiera una alternativa para completar las instalaciones.

La obra registraba un avance del 67% cuando quedó detenida, pero no fue incluida entre las prioridades del sistema ferroviario ni siguió el camino de otras construcciones inconclusas que fueron transferidas a municipios para su finalización, según repasó el portal EnElSubte.com.

¿Qué pasó con la obra de construcción de la estación Quilmes Sur?

La construcción de la estación Quilmes Sur había sido adjudicada en noviembre de 2021 a la unión transitoria de empresas (UTE) Pose-Induvía, luego de una licitación lanzada por Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF) en mayo de ese año. Sin embargo, los trabajos se paralizaron a comienzos de la actual administración liberal y el contrato terminó siendo dado de baja a mediados de 2025.

La obra no fue incluida entre los proyectos que debían reactivarse bajo la Emergencia Ferroviaria, declarada en 2024 y prorrogada hasta 2028. Las nuevas paradas ferroviarias y algunos pasos bajo nivel quedaron fuera de las prioridades de recuperación, por lo que la continuidad dependía de que los municipios aceptaran hacerse cargo de su finalización.

En el caso de Quilmes, esa alternativa no avanzó. Consultada por EnElSubte.com, ADIF aseguró que “no existen conversaciones en curso” con el municipio para transferirle el proyecto.

Desde el gobierno local, por su parte, remarcaron que la obra corresponde exclusivamente al Estado nacional. También aclararon que la comuna “no fue parte contractual, no administró los fondos de la obra ni tuvo facultades de decisión sobre su continuidad o extinción”.

La situación contrasta con la de otras construcciones ferroviarias inconclusas que sí fueron transferidas a los municipios. La estación Hospital Ezeiza, por ejemplo, pasó a la órbita local en 2024 y fue inaugurada al año siguiente. En tanto, el municipio de Almirante Brown retomó los trabajos de la estación Universidad de Almirante Brown, mientras que Avellaneda y La Matanza asumieron la finalización de distintos pasos bajo nivel.

La futura estación Quilmes Sur había sido proyectada para ubicarse entre las actuales paradas de Quilmes y Ezpeleta, cerca del Parque de la Ciudad y del estadio del Club Atlético Quilmes. Su incorporación permitiría sumar una detención intermedia a los servicios ferroviarios que conectan Plaza Constitución con La Plata y a los trenes del servicio Vía Circuito.

El plan contemplaba dos andenes elevados de 220 metros, refugios para pasajeros, iluminación LED, locales operativos y comerciales, rampas para personas con movilidad reducida y un paso peatonal bajo nivel para conectar ambos lados de las vías. También incluía adecuaciones en la catenaria y el señalamiento ferroviario.