Nueva infraestructura cloacal para Mercedes: PBA inauguró una obra de $10.575 millones para mejorar el saneamiento

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, inauguró en Mercedes la obra de recambio del colector cloacal principal, una intervención que demandó una inversión de $10.575 millones y permitirá mejorar la capacidad y confiabilidad del sistema de saneamiento de la ciudad, con un beneficio directo para más de 6.000 habitantes.

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Los trabajos fueron ejecutados a través del Comité de Cuenca del Río Luján (COMILU) y contaron con financiamiento de la Corporación Andina de Fomento (CAF). La obra permitió renovar uno de los principales conductos del sistema cloacal mediante la instalación de una nueva cañería paralela a la traza existente, en el sector comprendido entre las calles 29 y 40 y las calles 15 y 58, lo que posibilitó desafectar el conducto anterior sin necesidad de retirarlo.

La intervención incluyó además la construcción de una nueva estación de bombeo en la zona de 15 y 58, junto con una línea de impulsión que atraviesa el canal y permite descargar los efluentes en el sector de las calles 7 y 58. De esta manera, se busca garantizar un funcionamiento más estable del sistema y reducir los riesgos asociados a la infraestructura que se encontraba en servicio.

El proyecto también contempló la instalación de un colector de PVC de 400 milímetros de diámetro por debajo del canal ubicado en 15 y 58, además de la correspondiente boca de registro. Esta infraestructura quedó preparada para permitir, en una próxima etapa, la conexión de las redes cloacales de los barrios ubicados en la margen opuesta a la estación de bombeo.

Durante la inauguración, Katopodis destacó el impacto de la obra sobre el servicio sanitario y su proyección para el crecimiento urbano de Mercedes. “Esta obra les garantiza a miles de vecinos y vecinas de Mercedes un sistema cloacal más seguro y confiable”, afirmó el ministro, quien remarcó que la nueva infraestructura también permitirá avanzar en la incorporación de barrios que actualmente se encuentran del otro lado del canal.

El funcionario señaló además que la intervención tendrá un impacto que excede los límites de la ciudad, debido a su aporte al saneamiento de la cuenca alta del río Luján. “Contribuye al saneamiento del río Luján, cuidando también a las comunidades que viven aguas abajo”, sostuvo.

Katopodis defendió en ese sentido la importancia de las obras vinculadas con los servicios básicos y afirmó que el acceso a agua y cloacas constituye un componente central de la calidad de vida. “Son obras fundamentales porque contar con agua y cloacas marca la diferencia entre vivir bien o vivir mal”, expresó.

La nueva infraestructura permitirá mejorar de manera inmediata la capacidad de conducción y la confiabilidad operativa del sistema cloacal, aunque su funcionamiento alcanzará su máximo potencial una vez que se concrete la puesta en marcha de la nueva planta depuradora.