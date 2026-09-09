La Provincia de Buenos Aires continúa con la renovación integral de la Ruta Provincial 4, una intervención que se extiende por más de 27 kilómetros y atraviesa cinco municipios del conurbano bonaerense.

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Los trabajos incluyen sectores de Almirante Brown, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, La Matanza, Hurlingham y San Martín, con obras destinadas a mejorar la circulación y las condiciones de seguridad vial.

El corredor forma parte del segundo anillo de circunvalación del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y concentra tránsito particular, transporte público y vehículos de carga.

“Esta ruta constituye una avenida interurbana que conforma el segundo anillo de circunvalación del Área Metropolitana de Buenos Aires, por lo que cuenta con un importante número de vehículos particulares, transporte público y de carga que circulan sobre ella”, destacó el titular de la Dirección de Vialidad bonaerense, Roberto Caggiano.

¿Cómo es la obra de renovación de la Ruta Provincial 4?

La renovación contempla la repavimentación de las zonas más deterioradas de la Ruta Provincial 4, además de tareas de rehabilitación y bacheo en otros puntos. En los municipios de Almirante Brown, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría y La Matanza, también se amplían las calzadas y se incorporan colectoras de sentido único a ambos lados.

En el primero de los distritos, el proyecto abarca 13,3 kilómetros, desde la avenida Donato Álvarez hasta la avenida Espora (Ruta Provincial 210), con continuidad hasta la calle Capitán Moyano.

Entre Lomas de Zamora y Esteban Echeverría, en tanto, las tareas se concentran entre la avenida Pedro Suárez y la calle Mariano Moreno. También se interviene el tramo delimitado por la calle Subteniente Gabastón y la avenida Barros.

Finalmente en La Matanza, la obra se desarrolla entre la Ruta Nacional 3 y la avenida Don Bosco. En Hurlingham, alcanza 4,1 kilómetros desde el Acceso Oeste hasta el arroyo Morón. En San Martín, se extiende entre el puente de José León Suárez y la avenida Sarratea.

El plan incorpora infraestructura destinada al transporte público y al ordenamiento vehicular. Se construirán dársenas y refugios para colectivos, junto con nuevos semáforos, luminarias y señalización horizontal y vertical.

También se instalarán sistemas de desagües pluviales para facilitar el escurrimiento del agua y completar las obras previstas para el corredor.

La Ruta Provincial 4 tiene una extensión total de 70 kilómetros y conecta la Ruta Provincial 195, en San Isidro, con la Ruta Provincial 14, en el límite entre Quilmes y Florencio Varela. A lo largo de su recorrido atraviesa 12 municipios y se vincula con corredores como el Camino del Buen Ayre, Acceso Oeste, Riccheri, Ruta Nacional 3 y las rutas provinciales 8, 205 y 210.