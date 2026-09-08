Kicillof le habló a empresarios: “Los convoco a construir una alternativa productiva nacional”

El gobernador Axel Kicillof estuvo presente en el 4° Congreso Productivo Bonaerense ante cientos de empresarios y pymes de la Provincia en el Pasaje Dardo Rocha, en La Plata. El mandatario convocó a los presentes a “construir una alternativa productiva nacional” y criticó el modelo económico que lleva adelante el presidente, Javier Milei.

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“Desde que gobierna Milei se han perdido 411 mil empleos formales y han cerrado 30 mil empresas en todo el país”, dijo el dirigente y agregó: “La gran mayoría de los trabajadores despedidos se encuentra en la provincia de Buenos Aires”. Entre los presentes estaban los ministros de Producción, Augusto Costa; de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, y los intendentes Julio Alak (La Plata), Ariel Sujarchuk (Escobar), Mario Secco (Ensenada), y Fabián Cagliardi (Berisso), entre otros. “Gracias a los intendentes que hacen todo lo que hay aa su alcance para sostener el distrito”, remarcó Kicillof

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“Cuando dicen que en la provincia de Buenos Aires la cosa va mal y tratan de señalarlos a ustedes y a nosotros, yo digo taxativamente y caminando el territorio que hay una política económica nacional que está en contra de la producción y el trabajo argentino”, dijo el mandatario entre los aplausos. “Hay una decisión política que beneficia a muy pocos sectores como son la minería, actividad agropecuaria a gran escala, el turismo exterior, petróleo y pará de contar”, detalló y se diferenció de ese modelo: “Yo los convoco a construir una alternativa productiva nacional”.

La disputa mundial

Durante su discurso, el mandatario provincial realizó un análisis de lo que está sucediendo en materia internacional: “el mundo se está reconfigurando, las técnicas productivas están cambiando”. “Y más allá de la orientación ideológica, filosófica, ningún país somete sus definiciones de política exterior a países extranjeros; ninguno piensa que lo mejor para su país va a ser lo que dicten los de afuera.; es obtuso hacerlo”, afirmó.

Para el dirigente, “hay enormes oportunidades…Argentina está bien posicionada para lo que se viene, y Argentina está en condiciones diferentes porque YPF es nacional”, remarcó y recordó: el país ‘tiene una trayectoria de paz, de neutralidad y de multilateralismo. Estoy hablando de la tercera posición y de no meternos en guerras ajenas, en dispuestas ajenas a nosotros”.