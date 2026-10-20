Avanza el asfalto en la "Ruta del Paraíso" y anticipán cuándo se habilitará la circulación

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, anunció que el asfaltado de la Ruta Provincial 23 entre Aluminé y Villa Pehuenia se inaugurará el 20 de enero de 2027, en plena temporada de verano.

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El proyecto incluye la construcción de un nuevo puente sobre el arroyo Rebolledo y forma parte de las obras viales destinadas a mejorar la conectividad en la cordillera neuquina.

"El 20 de enero vamos a inaugurar el asfaltado de la ruta 23 entre Villa Pehuenia y Aluminé", anticipó el mandatario el sábado, durante la etapa de supervisión de trabajos.

El primer tramo, de 38 kilómetros, ya está completamente terminado. En tanto, las tareas continúan entre Puesto Jara y Litrán, donde avanza la pavimentación del sector pendiente.

¿Cómo avanzan las obras en la "Ruta del Paraíso"?

La intervención sobre la Ruta Provincial 23 forma parte de un plan para completar el asfaltado de este corredor cordillerano, conocido como la "Ruta del Paraíso" por los paisajes de montañas, bosques de pehuenes y cursos de agua que acompañan el recorrido. La pavimentación apunta a mejorar las condiciones de circulación en una zona donde la nieve, el barro y el ripio pueden dificultar los traslados durante los meses de invierno.

Durante una recorrida por los trabajos, el gobernador Rolando Figueroa supervisó las tareas de pavimentación. En ese momento, los equipos viales colocaban la carpeta asfáltica a la altura de Bajada de los Ñires, mientras continuaban las intervenciones en los sectores pendientes.

"Estamos ejecutando más de 1000 kilómetros de rutas", señaló el mandatario neuquino al referirse al plan vial provincial.

El tramo entre Puesto Jara y Litrán comprende 22 kilómetros y está a cargo de la empresa Perfil SRL. Los trabajos comenzaron durante el último trimestre de 2023 y estuvieron condicionados por las interrupciones propias de los inviernos cordilleranos, cuando las condiciones climáticas dificultan la continuidad de las tareas.

La Ruta Provincial 23 cumple un papel importante para el turismo y la conectividad de Neuquén, ya que vincula Villa Pehuenia, Aluminé, Pilo Lil y Junín de los Andes. Además, permite acceder a los pasos internacionales Pino Hachado, Icalma y Mamuil Malal, que conectan la provincia con Chile.

La pavimentación facilitará los desplazamientos durante todo el año y el acceso a los destinos turísticos de la región del Pehuén. También contribuirá a mejorar la circulación de la producción local y la integración entre las comunidades cordilleranas.