El último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) informó las primeras tres detecciones en Argentina del linaje PJ.2.1 de SARS-CoV-2, una variante del COVID-19 identificada en dos lactantes menores de tres meses y una persona adulta, todos residentes en la provincia de Buenos Aires. En paralelo, el informe notificó tres nuevos casos de dengue, mientras que las autoridades sanitarias señalaron que continúa la tendencia hacia la interrupción de la transmisión viral autóctona sostenida en el territorio nacional.

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De acuerdo con el documento, el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0) notificó estas tres detecciones el 20 de noviembre. Las muestras fueron tomadas entre el 6 y el 11 de ese mes y actualmente equipos provinciales y nacionales, junto con el Instituto INEI-ANLIS Dr. Carlos G. Malbrán, trabajan para completar la caracterización clínica y epidemiológica de los pacientes. Sin embargo, las autoridades sanitarias aclararon que estos hallazgos no permiten confirmar una transmisión comunitaria sostenida ni determinar la magnitud de la circulación local del linaje. En ese sentido, señalaron que se trata de un hallazgo de interés para la vigilancia genómica nacional y que su interpretación requiere considerar la estrategia de muestreo, la cantidad total de muestras secuenciadas y los demás linajes identificados.

Cómo evoluciona la circulación del COVID-19 y otros virus respiratorios

En cuanto al comportamiento general de los virus respiratorios, el BEN indicó que la circulación continúa en niveles de baja intensidad. La influenza presenta una tendencia descendente, al igual que el virus sincicial respiratorio (VSR), que sigue siendo el agente viral más frecuente entre las personas hospitalizadas por infecciones respiratorias agudas graves (IRAG).

Por su parte, el SARS-CoV-2 registra un leve incremento en las detecciones desde la semana epidemiológica 35, aunque su magnitud es menor a la observada durante el mismo período de 2025. El informe también precisó que las hospitalizaciones acumuladas por COVID-19 en lo que va del año son un 46,2% inferiores a las registradas durante el año pasado.

En la vigilancia de pacientes ambulatorios se notificaron 11 casos de SARS-CoV-2 confirmados durante las últimas dos semanas. La positividad se ubicó en el 12,1%, un valor que permanece marcadamente por debajo de los niveles observados para esta misma época de 2025.



En tanto, en la vigilancia de infecciones respiratorias agudas graves de las últimas cuatro semanas, el VSR concentró 114 casos positivos y se mantuvo como el virus de mayor predominancia, principalmente entre la población pediátrica y, en particular, en menores de dos años.

El COVID-19 ocupó el segundo lugar en la semana epidemiológica 44, con 26 casos, frente a los 18 registrados en el boletín anterior. La influenza, en cambio, descendió al tercer puesto, con 13 casos, cuando previamente se habían contabilizado 25.

Por otra parte, el informe registró 19.149 nuevos casos de enfermedad tipo influenza (ETI), lo que representa una disminución de 6.916 notificaciones respecto de la semana anterior. El acumulado anual alcanzó los 1.213.396 casos, una cifra levemente superior a la del mismo período de 2025.

Dengue: tres nuevos casos y 11 en la temporada

En relación con el dengue, el boletín informó tres nuevos casos: dos notificados durante la semana epidemiológica 45 y uno incorporado retrospectivamente de la semana 44. Todos corresponden a personas con antecedentes de viaje al exterior. Dos de los casos tienen antecedentes de viaje a México y República Dominicana, respectivamente, y en ambos se identificó el serotipo DENV-2. El tercer registro corresponde a una persona de la provincia de Buenos Aires que también había viajado a México, aunque todavía no se logró identificar el serotipo.

De esta manera, en lo que va de la temporada 2026-2027 se notificaron 11 casos de dengue, todos importados. La distribución incluye cuatro casos en la provincia de Buenos Aires, con antecedentes de viaje a Brasil, Ecuador, México y República Dominicana; tres en la Ciudad de Buenos Aires, con viajes a Perú y Brasil; dos en Córdoba; uno en Santa Fe, con antecedente de viaje a Perú; y uno en Santa Cruz, con antecedente de viaje a Costa Rica.



Además, el BEN detalló que, de los 1.584 casos sospechosos acumulados, 797 fueron descartados, 760 permanecen en estudio y 16 fueron clasificados como probables.

Qué pasa con la chikungunya y las otras enfermedades bajo vigilancia

En cuanto a la fiebre chikungunya, durante la última semana analizada no se notificaron nuevos casos. Hasta el momento, el único registro corresponde a una persona del departamento de Orán, en Salta, con antecedente de viaje a Bolivia. Aunque el escenario actual es de bajo riesgo, el Ministerio de Salud remarcó la necesidad de mantener una vigilancia intensificada, especialmente en el Noroeste argentino (NOA), donde se registró un brote, y sostener la búsqueda de casos entre las personas con síndrome febril agudo inespecífico.

Por otra parte, el boletín incorporó una actualización epidemiológica sobre Mpox, también conocida como viruela símica. Hasta la semana epidemiológica 39 de 2026 se confirmaron cuatro casos nuevos respecto de la última actualización, dos en la Ciudad de Buenos Aires y dos en la provincia de Buenos Aires.



Con estos registros, el total llegó a 22 casos confirmados y 125 notificados en lo que va del año. Dos de los nuevos casos corresponden al clado Ib y uno de ellos presenta antecedente de viaje. El 91% de los casos confirmados se concentra en la región Centro del país.

Diarrea aguda: el nuevo evento incorporado al boletín epidemiológico

Otra de las novedades del informe es la incorporación de las diarreas agudas como evento priorizado para fortalecer la vigilancia epidemiológica y facilitar la detección de aumentos inusuales de casos y posibles brotes. La decisión se enmarca en la posibilidad de que los fenómenos climáticos asociados a El Niño provoquen precipitaciones intensas e inundaciones, con interrupciones en los sistemas de agua y saneamiento. Estas condiciones pueden incrementar el riesgo de transmisión de enfermedades por el agua, los alimentos y la vía fecal-oral. Entre las semanas epidemiológicas 1 y 43 de 2026 se notificaron 578.418 casos de diarrea aguda en el país, un 18,3% menos que en el mismo período de 2025 y un 9,6% por debajo del promedio registrado entre 2021 y 2025.

La región Centro fue la única que presentó una cantidad de casos superior a su promedio histórico, con un incremento del 8,2%. El aumento estuvo impulsado principalmente por Santa Fe (50,8%), la Ciudad de Buenos Aires (39,2%) y la provincia de Buenos Aires (4,1%). Frente a este escenario, el Ministerio de Salud solicitó fortalecer la vigilancia epidemiológica y la notificación inmediata de posibles brotes. También indicó que, ante un número inusual de personas con síntomas similares vinculadas por un espacio común o por el consumo de los mismos alimentos o agua, se debe activar una investigación epidemiológica para identificar posibles fuentes de transmisión.

La vacunación como herramienta de prevención

Finalmente, el Ministerio de Salud recordó la importancia de mantener actualizados los esquemas de vacunación contra la influenza, el neumococo, la tos convulsa y el VSR, especialmente para reducir complicaciones, hospitalizaciones y muertes en los grupos de mayor riesgo. En particular, la vacuna contra el VSR forma parte del Calendario Nacional de Vacunación desde enero de 2024 y está indicada para embarazadas entre las semanas 32 y 36 inclusive de gestación. Su objetivo es que las madres transmitan anticuerpos a sus bebés antes del nacimiento.