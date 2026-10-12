Por el nuevo Centro de Trasbordo, la Ciudad cambia las paradas de colectivos en Retiro

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) habilitará el miércoles el nuevo Centro de Trasbordo de Retiro para reorganizar la circulación de colectivos y peatones.

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La intervención incluye modificaciones en la ubicación de las paradas, de cruces peatonales y mejoras en el espacio público, con el objetivo de ordenar el tránsito y reforzar la seguridad vial en el sector.

Los cambios alcanzan a los paradores de distintas líneas de colectivos y contemplan también trabajos de iluminación, junto a la incorporación de espacios verdes.

¿Cómo funcionará en el nuevo Centro de Trasbordo de Retiro?

Los trabajos realizados en la zona comprenden el reordenamiento de los paradores, la construcción de nuevos cruces peatonales y la instalación de luminarias. También se incorporaron espacios verdes y se intervino el boulevard de la avenida Gustavo Martínez Zuviría.

La reorganización de las paradas contempla modificaciones para las líneas 195, 129 y 197, cuyos ramales tendrán ubicaciones diferenciadas en el sector de la Rotonda Juan María Gutiérrez.

En el caso de la línea 195, los ramales A y B se ubicarán por separado de los servicios C, D y E. Para la línea 129, los ramales B y E tendrán como referencia la Terminal de Ómnibus de La Plata. Por su parte, las paradas de la línea 197 se distribuirán según sus ramales: los servicios G y H, junto con C y D, estarán vinculados con la rotonda, mientras que el ramal E tendrá como destino la estación Florencio Varela.

El proyecto también contempla intervenciones sobre el boulevard de la avenida Gustavo Martínez Zuviría, con arbolado, iluminación y sectores señalizados. A su vez, se incorporaron cruces peatonales en las intersecciones con la calle San Martín y la avenida Dr. José María Ramos Mejía.

El Centro de Trasbordo se encuentra en un área de conexión entre distintos medios de transporte, con acceso a las líneas ferroviarias Mitre y San Martín, la línea C del subte y numerosos servicios de colectivos. La nueva disposición apunta a facilitar los desplazamientos en un sector con circulación constante de pasajeros.

Nuevas paradores del Centro de Trasbordo en Retiro