Es como Nueva York, pero queda en Buenos Aires: la experiencia inmersiva que te desafía a resolver un crimen.

Las experiencias inmersivas son un plan ideal para hacer con amigos en la ciudad. The Barber Shop, de Game House Palermo, ubicado en el barrio porteño de Palermo, ofrece una de las salas de escape más misteriosas y entretenidas de la ciudad, con toda una historia ambientada en Nueva York.

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El escenario consta de una barbería, un asesinato sin resolver y las calles de Manhattan. Durante los 60 minutos que estás adentro de la sala junto con otras personas, te desafían a develar un misterio antes de que se termine el tiempo. El lugar recrea una calle neoyorquina y esconde una barbería clandestina donde comienza una historia llena de secretos y personajes sospechosos.

Una barbería clandestina y un asesinato que tenés que resolver

La aventura comienza recorriendo una ciudad recreada con detalles que buscan hacerte sentir dentro de una película. El camino incluye escenarios inspirados en Nueva York y el metro de Manhattan, además de desafíos que hay que superar para avanzar en la historia.

Lo más inquietante sucede al llegar a la barbería. Según cuentan en el sitio web, la historia se centra en Louie, un personaje que fue encontrado muerto un año atrás y, aunque todas las sospechas apuntaban a Frankie, el barbero, nunca lograron demostrar su culpabilidad. Ahora, Vennie, el mejor amigo de la víctima, necesita ayuda para descubrir qué ocurrió y encontrar el arma del crimen. Para resolver el caso, los participantes deberán observar cada detalle, conectar pistas, descifrar acertijos y tomar decisiones bajo presión. Todo eso, antes de que el reloj llegue a cero.

Cómo es la experiencia inmersiva de Game House Palermo

A diferencia de una sala de escape convencional, la propuesta apuesta por varios espacios ambientados que forman parte de una misma historia. La idea es que los participantes no solo resuelvan pruebas, sino que se sientan dentro de la investigación. La experiencia dura 60 minutos y está pensada para grupos de entre 3 y 8 personas. No hace falta tener experiencia previa y se puede jugar con amigos, en pareja o como parte de una celebración.

Cuánto cuesta y dónde queda

The Barber Shop funciona en Game House Palermo, con los siguientes datos para organizar la visita: