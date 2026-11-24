La aparición de nuevas variantes es parte de la evolución natural del coronavirus. Cada vez que el virus se replica, su material genético puede sufrir modificaciones; algunas desaparecen sin consecuencias, mientras que otras pueden favorecer la transmisión. En este contexto, un equipo científico de la Universidad Nacional de La Plata identificó el linaje PJ.2.1 del SARS-CoV-2 en tres pacientes internados en hospitales del país.

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El linaje PJ.2.1 no representa un virus completamente nuevo, sino una modificación dentro de la familia de variantes que circula desde hace años. Se trata de una rama descendiente de JN.1, que a su vez proviene de ómicron, y su prevalencia viene aumentando a nivel global, impulsada principalmente por detecciones en Canadá y Estados Unidos, con casos recientes también en Brasil. Por esa razón, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo incorporó a su lista de variantes bajo vigilancia (VUM).

El hallazgo en el país estuvo a cargo del Laboratorio de Salud Pública, Área Genómica y Diagnóstico Molecular de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP. Las muestras correspondieron a dos bebés de uno y dos meses de vida y a un adulto de 58 años, todos internados en hospitales de la provincia de Buenos Aires. Mediante técnicas de secuenciación genética, los investigadores confirmaron que los tres pacientes estaban infectados con este linaje. Según pudo saber la prensa, la identificación de estos tres casos no implica que la variante sea predominante ni que exista una nueva ola de contagios, sino que permite conocer qué modificaciones presenta el virus y evaluar si comienza a ganar terreno frente a otros linajes.

Síntomas y riesgo: lo que se sabe hasta ahora

Hasta el momento, no se identificó un cuadro clínico específico que permita diferenciar las infecciones por PJ.2.1 de las provocadas por otras variantes. Los síntomas son similares a los de cualquier infección respiratoria: fiebre, tos, dolor de garganta, congestión o secreción nasal, cansancio, dolor de cabeza y malestar general. Debido a que estas señales también aparecen en cuadros de gripe u otros virus respiratorios, no es posible determinar el agente causal únicamente a partir de los síntomas; se requieren pruebas diagnósticas y, para identificar la variante, secuenciación genética.

Respecto a la gravedad, la evaluación de la OMS indica que el riesgo adicional para la salud pública asociado con PJ.2.1 es bajo a nivel global, con un nivel de confianza también bajo. Si bien la variante presenta una mayor capacidad de transmisión, una mayor facilidad para propagarse no significa necesariamente que provoque una enfermedad más severa. Los datos clínicos comparativos disponibles son insuficientes para determinar si está asociada con un aumento en la gravedad de los cuadros, y por ahora no hay información concluyente que demuestre más hospitalizaciones o fallecimientos que otras variantes recientes.

Vacunación: la herramienta clave para los grupos de riesgo

Uno de los datos más alentadores es que las vacunas actualizadas conservan su capacidad para reconocer y neutralizar este linaje. Los primeros estudios de laboratorio muestran que los anticuerpos generados por las formulaciones adaptadas a las variantes LP.8.1 y XFG mantienen actividad neutralizante frente a PJ.2.1. Si bien estos resultados son prometedores, por sí solos no permiten establecer el nivel exacto de protección clínica frente a la infección o la enfermedad grave. La vacunación, no obstante, sigue siendo una de las principales herramientas para reducir el riesgo de hospitalización, complicaciones y muerte.

Por eso, los especialistas hacen hincapié en la importancia de mantener los esquemas actualizados, especialmente en quienes tienen mayor probabilidad de desarrollar formas graves. “No es para alarmarse lo de la nueva variante sino para informarse”, señaló una médica infectóloga en diálogo con la prensa, y remarcó que las embarazadas, los inmunocomprometidos y los mayores de 65 años son los que deben vacunarse cada seis meses, mientras que el resto de la población debe hacerlo una vez al año. La inmunización durante el embarazo, además, permite transferir anticuerpos maternos al bebé y brindarle protección durante sus primeros meses de vida, un punto clave si se tiene en cuenta que entre los casos detectados hubo dos recién nacidos. Otro aspecto a considerar es que, a diferencia de otras infecciones respiratorias, el coronavirus no presenta una estacionalidad definida y puede circular en cualquier momento del año, por lo que la vigilancia y la vacunación no deben relajarse.