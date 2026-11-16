La Noche de las Heladerías y dónde quedan los 500 locales adheridos al 2x1: el listado completo

Los amantes del helado tendrán una nueva oportunidad para tomar hasta el empacho. Este miércoles 18 de noviembre se llevará adelante una nueva edición de La Noche de las Heladerías. La iniciativa cumple diez años y esta vez lo celebra con descuentos y 2x1 en más de 500 heladerías de todo el país.

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La propuesta es impulsada por la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) y permitirá comprar un cuarto kilo de helado artesanal y llevarse otro de regalo. Este beneficio estará disponible desde las 19 hasta el cierre de cada uno de los comercios que confirmaron su adhesión.

La jornada será el evento central de la Semana del Auténtico Helado Artesanal, que se desarrollará entre el 16 y el 22 de noviembre bajo el lema "El sabor de lo nuestro". Tiene el objetivo de destacar la producción nacional, la materia prima local y el trabajo de los maestros heladeros.

El listado de las heladerías adheridas

Para facilitar la búsqueda de los comercios adheridos, AFADHYA publicó un mapa interactivo y un documento oficial en PDF, que reúne 549 registros de heladerías de distintas regiones del país.

El listado incluye el nombre de cada establecimiento, su dirección, localidad y provincia. También identifica cuáles tienen la promoción del 2x1 y cuáles ofrecerán el nuevo sabor de esta edición.

La adhesión contempla 80 establecimientos en la Ciudad de Buenos Aires, 119 en el Gran Buenos Aires, 62 en el resto de la provincia de Buenos Aires y 211 en Santa Fe. También hay comercios de Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Cuyo, el norte argentino y la Patagonia.

Cabe aclarar que aparecer en el mapa no significa necesariamente que el local participe del 2x1. Por eso, antes de acercarse a una heladería, se recomienda revisar la ficha individual del lugar.

Maní Split: el nuevo sabor que se suma en esta edición

La décima edición de la Noche de las Heladerías tendrá su novedad: el lanzamiento de Maní Split, el sabor creado para la ocasión. La variedad combina una crema de maní tostado, con un veteado de dulce de leche, lajas de chocolate y cristales de sal. Se busca reinterpretar el clásico banana split con ingredientes y sabores característicos de la gastronomía argentina.

El nuevo gusto forma parte de la campaña "El sabor de lo nuestro", que apunta a destacar las materias primas nacionales, los productores regionales y el trabajo de los maestros heladeros.

Desde AFADHYA aclararon que cada establecimiento podrá establecer límites de promociones por persona y que el beneficio estará sujeto a la disponibilidad de stock.