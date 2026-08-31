No es solo ir al gimnasio: los expertos revelan porqué es clave caminar al menos 30 minutos sin pausas

Muchas personas van al gimnasio, pilates o a alguna otra actividad para mantenerse en forma y moverse. Sin embargo, los expertos señalan que la gran clave es caminar 30 minutos, con buen ritmo y sin parar. No solo es una opción accesible para todas las personas, sino que tiene grandes beneficios para la salud.

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Cómo hay que caminar para que tenga un impacto positivo en la salud

Al ser una actividad de bajo impacto, lo mejor de caminar es que lo pueden realizar personas de cualquier edad y condición física. De todas formas, los expertos señalan que hay que caminar al menos 30 minutos seguidos sin pausas y con un ritmo ágil por alrededor de 5 km/h.

Cuáles son los 6 beneficios de caminar, según los especialistas

En diálogo con Real Simple, la profesora de kinesiología Anne Brady, explicó que mantener 30 minutos de caminata ayuda a contrarrestar el tiempo que las personas suelen pasar sentadas y señaló que, además, tiene los siguientes beneficios: