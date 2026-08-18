Caminar ya no alcanza: el simple ejercicio de 15 minutos que los médicos argentinos exigen a los mayores de 60 años

Con el paso de los años, el cuerpo comienza a perder movilidad y los músculos fuerza. En ese contexto, lejos de simplemente caminar, los médicos argentinos señalan que hay un ejercicio físico que es necesario incorporar a la rutina diaria para fortalecer la musculatura de las piernas y mejorar el equilibrio después de los 60 años: la prueba de la silla.

Cómo es el ejercicio de la silla: por qué los especialistas aconsejan hacerlo durante 15 minutos

La prueba de la silla se trata del simple ejercicio de pararse y sentarse en una silla. Es una acción simple, casi cotidiana, que permite trabajar la movilidad y garantizar la autonomía de los adultos mayores. El movimiento debe repetirse durante al menos 15 minutos.

Para hacerlo, siempre se recomienda utilizar una silla con respaldo, sin apoyabrazos, con una altura de aproximadamente 45 centímetros. Además, conviene apoyar el respaldo contra una pared para evitar que se deslice.

El ejercicio de la silla ayuda a fortalecer la musculatura y trabajar el equilbrio (Foto: Imagen ilustrativa generada con IA)

En detalle, la persona debe sentarse con los pies apoyados en el suelo, separados a la altura de los hombros, con las rodillas flexionadas un poco más de 90 grados. Los brazos deben permanecer cruzados sobre el pecho durante todo el ejercicio, sin utilizar impulso ni apoyo de las manos. Desde esa posición, la idea es pararse hasta estirar por completo las rodillas y quedar erguido, para después regresar a la posición inicial hasta que los glúteos toquen por completo el asiento.

Los especialistas recomiendan incorporar este tipo de ejercicio a la rutina semanal, siempre bajo supervisión profesional o un acompañante, ya que favorece especialmente a personas que han sufrido caídas o padecen dolor articular o hasta dificultad para levantarse de una silla sin apoyo.

¿Cuántas repeticiones se recomiendan según la edad?

Alejandro Buldón Olalla, fisioterapeuta de Fisioconectados.com, señaló que la cantidad de repeticiones que una persona puede hacer dependerá de la edad y el sexo de las personas. A los 60 y 64 años se espera un rango de entre 12 y 19 repeticiones. Algo que desciende a medida que se envejece: